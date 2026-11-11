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El río Paraná llegó a los 5,18 metros en Santa Fe y quedó a solo 12 centímetros del nivel de alerta

La altura del río continúa en ascenso en el puerto de Santa Fe. La Municipalidad mantiene un operativo preventivo en las zonas bajas, asiste a 18 familias en Alto Verde y refuerza los trabajos sobre las defensas hídricas.

11 de noviembre 2026 · 06:54hs
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El río Paraná alcanzó los 5

Karina Moya/ Santa Fe en fotografías

El río Paraná alcanzó los 5,18 metros en el puerto de Santa Fe, a solo 12 centímetros del nivel de alerta.

El río Paraná continúa creciendo en el puerto de Santa Fe y se acerca al nivel de alerta establecido para la ciudad. Según el registro de Prefectura Naval Argentina, en la medianoche de este miércoles 11 de noviembre la altura alcanzó los 5,18 metros, luego de registrar una suba de seis centímetros en las últimas horas.

Con esta marca, el río quedó a apenas 12 centímetros del nivel de alerta, fijado en 5,30 metros. En tanto, el nivel de evacuación está establecido en 5,70 metros, por lo que actualmente se encuentra a 52 centímetros de esa referencia.

Ante el avance del agua, el municipio sostiene un operativo preventivo y de asistencia en las zonas bajas de la ciudad, principalmente en el sector de Vuelta del Paraguayo y Alto Verde, donde se concentran las tareas de acompañamiento a las familias afectadas por la crecida.

El río Salado registró una altura de 2,28 metros en Recreo, según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, correspondientes al 10 de noviembre.

Atención de familias

Este martes, la Municipalidad trasladó a ocho nuevas familias al Centro de Asistencia Integral N°1 de Alto Verde. Se trata de 27 personas, entre ellas 16 adultos y 11 menores, que fueron alojadas en los módulos habitacionales dispuestos para brindar asistencia ante la crecida.

Con estos nuevos traslados, son 18 las familias que permanecen alojadas en el Centro de Asistencia, sumando un total de 63 personas: 31 adultos y 32 menores.

Los equipos municipales continúan con el seguimiento de la situación de las familias que habitan en sectores inundables, por fuera de los anillos de defensa, para evaluar las necesidades de asistencia y adoptar las medidas correspondientes ante el avance del río.

En tanto, personal municipal, junto a voluntarios de la Asociación Civil TECHO, continúa trabajando en la construcción de módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento del predio.

Transporte en La Boca

Como parte de las medidas implementadas ante el avance de la crecida, la Municipalidad mantiene un operativo especial de transporte en La Boca, Alto Verde, para facilitar la movilidad de los vecinos.

El dispositivo contempla un servicio interno de colectivos y un sistema de trasbordo que permite mantener la conexión con el resto de la ciudad. Además, se dispuso personal de Tránsito para ordenar la circulación y acompañar el funcionamiento del operativo.

Sistema de defensas

La Municipalidad continúa con la supervisión permanente del sistema de protección contra la crecida de los ríos y el monitoreo de los sistemas de drenaje y bombeo de la ciudad.

Durante la jornada de este martes se procedió al cierre preventivo de cuatro compuertas en los puntos operativos de bombeo de Roca, French, Funes y Bajada Di Stefano, donde además se instalaron electrobombas. Estas medidas permiten impedir el ingreso del agua del río a través del sistema de drenaje y posibilitar su evacuación mediante bombeo ante eventuales precipitaciones.

Asimismo, se realizaron tareas de acopio de arena y preparación de bolsas para su utilización en los sectores de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur, como parte de las acciones preventivas ante el avance de la crecida.

En paralelo, se mantiene el monitoreo diario del estado de los terraplenes de defensa en distintos sectores de la ciudad. Las áreas técnicas municipales continúan desarrollando trabajos de recomposición, alteo de caminos y relleno de cárcavas, especialmente en la zona de la costa, con el objetivo de preservar las condiciones de funcionamiento del sistema de defensas.

Recomendaciones

Se recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones al transitar por la zona de la costa, ante la presencia de camalotes y alimañas.

Asimismo, se reitera que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, así como extraer arena, piedra o tierra de estas estructuras. Tampoco está permitido arrojar basura en canales o defensas, ni realizar quemas de pasturas o ramas.

Se recomienda a los navegantes atender las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y tener especial precaución en la zona de islas.

Finalmente, se solicita a los vecinos que informen al municipio sobre situaciones irregulares o infracciones observadas en las zonas de defensas, desagües y bocas de tormenta.

Las denuncias y consultas pueden realizarse a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, disponible las 24 horas, todos los días del año. También se encuentran habilitados el chat de la APP Santa Fe y el sitio web www.santafeciudad.gov.ar.

Santa Fe río Paraná alerta
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