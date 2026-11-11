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Crecida del Paraná en Santa Fe: el río llegó al nivel de alerta y ya son 63 las personas asistidas en Alto Verde

Según los registros de Prefectura Naval Argentina correspondientes a este miércoles 11 de noviembre al mediodía, el hidrómetro marcó 5,30 metros en el puerto local, ubicándose en el nivel de alerta (5,30 m). La Municipalidad trasladó a ocho nuevas familias y reforzó la infraestructura defensiva con el cierre de cuatro compuertas estratégicas, la colocación de electrobombas y el acopio de bolsas de arena en Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur.

11 de noviembre 2026 · 13:42hs
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Crecida sostenida y nivel de alerta. El río Paraná alcanzó los 5

Karina Moya/ Santa Fe en fotografías

Crecida sostenida y nivel de alerta. El río Paraná alcanzó los 5,30 metros en el puerto de Santa Fe.

La crecida del río Paraná continúa su curso ascendente frente a las costas de la capital provincial y acerca sus marcas a los umbrales de prevención. De acuerdo con las mediciones oficiales emitidas por la Prefectura Naval Argentina correspondientes a este martes 10 de noviembre a las 12:00, el nivel del río alcanzó los 5,12 metros en el puerto de Santa Fe, manteniéndose por el momento debajo de la marca de alerta fijada en los 5,30 metros.

Frente a la aceleración del ingreso de agua en los valles de inundación, la Municipalidad de Santa Fe intensificó la asistencia en sectores vulnerables fuera de los anillos de contención y desplegó nuevos operativos técnicos en la red de defensas urbanas.

LEER MÁS: El río Paraná llegó a los 5,18 metros en Santa Fe y quedó a solo 12 centímetros del nivel de alerta

Asistencia social: 18 familias alojadas en el predio municipal

El avance de las aguas sobre los sectores más bajos obligó a acelerar los operativos de evacuación asistida, concentrados principalmente en la zona de Vuelta del Paraguayo.

Durante la jornada del martes, los equipos municipales concretaron el traslado de 8 nuevas familias (27 personas: 16 adultos y 11 menores). Con este nuevo grupo, el universo total de personas asistidas en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde ascendió a 18 familias, sumando 63 personas alojadas (31 adultos y 32 menores).

Para garantizar la capacidad operativa en caso de que el río continúe en ascenso, cuadrillas municipales junto a voluntarios de la Asociación Civil TECHO prosiguen con la edificación de nuevos módulos habitacionales dentro del predio.

Cierre de compuertas, electrobombas y acopio de arena

En materia de infraestructura de protección hídrica, la Municipalidad ejecutó maniobras preventivas de importancia en cuatro puntos neurálgicos de la costa:

Puntos operativos intervenidos: se procedió al cierre preventivo de cuatro compuertas estratégicas ubicadas en las estaciones de bombeo de Roca, French, Funes y Bajada Di Stefano.

Instalación de bombas: en dichas estaciones se montaron electrobombas de refuerzo destinadas a impedir el ingreso del agua de río por los conductos pluviales y permitir el bombeo hacia afuera ante eventuales tormentas.

Refuerzo en puntos críticos: se intensificaron las tareas de acopio de arena y el embolsado preventivo para consolidar anillos de contención en la Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur.

Mantenimiento de terraplenes: siguen las obras de recomposición, alteo de caminos y relleno de cárcavas a lo largo de los terraplenes defensivos de toda la franja costera.

Dispositivo de movilidad en La Boca y recomendaciones vigentes

Para asegurar la conectividad de los habitantes del barrio La Boca en Alto Verde, se sostiene el esquema especial de transporte público mediante un colectivo interno que opera del otro lado del tramo anegado, articulado con un sistema de transbordo peatonal asistido por inspectores de Tránsito municipal.

Desde el gobierno local reiteraron las siguientes medidas de seguridad para la ciudadanía:

Precaución por fauna fluvial: extremar los cuidados al circular por la costa debido a la presencia de alimañas y camalotales arrastrados por la corriente.

Prohibición sobre terraplenes: restricción absoluta para la circulación de vehículos sobre las defensas, así como la extracción de arena, quema de pasturas o el arrojo de residuos en canales de escurrimiento.

Navegación: respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y navegar con precaución en la zona de islas.

Para reportar obstrucciones o irregularidades en el sistema hídrico, se encuentra habilitada la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000 (las 24 horas), la app Santa Fe y la web oficial www.santafeciudad.gov.ar.

crecida Río Paraná alerta familias
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