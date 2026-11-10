El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5,12 metros en el puerto local y quedó a 18 centímetros del nivel de alerta

Según la medición de Prefectura del mediodía de este martes, el río creció 10 centímetros en 12 horas. La Municipalidad mantiene el operativo preventivo en las zonas bajas y monitorea la situación.

El Paraná volvió a subir en Santa Fe: alcanzó los 5,12 metros en el puerto local y quedó a 18 cm del nivel de alerta

El río Paraná continúa en ascenso en el puerto de Santa Fe. Según el registro de Prefectura del mediodía de este martes 10 de noviembre , la altura llegó a los 5,12 metros , tras subir 10 centímetros en 12 horas . A la medianoche, la marca había sido de 5,02 metros .

Con este valor, el río quedó a 18 centímetros del nivel de alerta para la ciudad, fijado en 5,30 metros . El nivel de evacuación está establecido en 5,70 metros , a 58 centímetros de la altura actual.

Operativo preventivo en las zonas bajas

Ante este escenario, la Municipalidad mantiene activo un operativo de prevención y asistencia en los sectores más comprometidos por el avance del agua, principalmente las zonas bajas y el área de Vuelta del Paraguayo.

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Según el último informe del municipio, son diez las familias asistidas, que suman 36 personas: 15 adultos y 21 menores. Todas permanecen alojadas en los módulos habitacionales del Centro de Asistencia Integral Nº 1, en Alto Verde, donde reciben acompañamiento alimentario y sanitario.

En paralelo, personal municipal y voluntarios de la Asociación Civil TECHO trabajan en la construcción de nuevos módulos habitacionales, para ampliar la capacidad de alojamiento ante un posible aumento de los traslados en los próximos días.

Trabajos en las defensas y cierre de compuertas

El municipio también reforzó las tareas sobre la infraestructura de protección hídrica. Desde la mañana del lunes se realizó el cierre preventivo de compuertas en distintos puntos de bombeo de Alto Verde, para evitar que el agua del río ingrese por los conductos de drenaje pluvial.

Si se registran lluvias, está prevista la activación inmediata de electrobombas y equipos móviles para evacuar el agua acumulada dentro de las zonas protegidas.

Además, las áreas técnicas realizan tareas de recomposición y mantenimiento de los terraplenes de defensa, que incluyen el alteo de caminos y el relleno de cárcavas para garantizar la estabilidad de las estructuras.

En el barrio La Boca continúa funcionando una línea especial de colectivos, para garantizar la conectividad de los vecinos ante las dificultades de circulación terrestre que provoca la crecida.

Las recomendaciones ante la crecida

Desde el gobierno local reiteraron medidas preventivas para quienes viven o circulan por las zonas ribereñas:

Extremar las precauciones en la costa por la presencia de camalotes, fauna fluvial desplazada y posibles desbordes puntuales.

por la presencia de camalotes, fauna fluvial desplazada y posibles desbordes puntuales. No circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa , ni extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras.

, ni extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras. No arrojar residuos en los canales de desagüe ni realizar quemas de pastizales o ramas.

ni realizar quemas de pastizales o ramas. Respetar las indicaciones de la Prefectura Naval Argentina y navegar con especial prudencia en el sector de islas.

Ante situaciones irregulares, bocas de tormenta obstruidas o pedidos de asistencia, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas con la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000. También están disponibles el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio web oficial del municipio.