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Con la separación diferenciada Venado Tuerto recuperó mas de 2.000 toneladas de residuos reciclables

Los materiales recuperados desde enero de 2025 fueron derivados para su transformación y aprovechamiento, evitando que su destino sea el basural

7 de octubre 2026 · 09:34hs
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Con la separación diferenciada Venado Tuerto recuperó mas de 2.000 toneladas de residuos reciclables

Con la separación diferenciada Venado Tuerto recuperó mas de 2.000 toneladas de residuos reciclables

El municipio de Venado Tuerto recuperó 2.652.701 kilos de materiales reciclables desde enero de 2025, que fueron enviados a distintos destinos para su transformación y posterior aprovechamiento. La cifra representa que más de dos toneladas de lo que en principio era considerada como basura, pudiera separase y reinsertarse en diferentes circuitos en lugar de terminar como residuos en disposición final.

El dato comprende los materiales recuperados durante 2025 y 2026 y se enmarca en las distintas políticas ambientales que lleva adelante la Municipalidad para reducir progresivamente la cantidad de residuos que llegan al vertedero.

Uno de los cambios centrales se produjo en febrero de 2025, con la puesta en marcha de la recolección diferenciada en la ciudad, estableciendo días específicos para retirar los residuos reciclables previamente separados en los hogares.

La directora de Ambiente, Juliana Santi, explicó que los números permiten dimensionar el volumen de materiales que pueden tener un nuevo destino cuando existe un sistema de separación, recuperación y clasificación.

“Estamos hablando de más de 2.652 toneladas que fueron recuperadas y enviadas a distintos destinos para su transformación. Son materiales que vuelven a incorporarse a otros procesos y que evitamos que terminen en el basural o en el relleno sanitario”, señaló.

La separación de residuos, un paso fundamental

Desde el gobierno municipal remarcaron que uno de los puntos centrales para mejorar los niveles de recuperación continúa siendo la correcta separación domiciliaria. Los residuos reciclables deben disponerse limpios y secos, a fin de evitar que restos de otros materiales presentes en una misma bolsa los contaminen y reduzcan o impidan su recuperación y posterior reciclaje.

Entre los elementos que pueden separarse se encuentran plásticos, vidrios, metales, papel, cartón, telas, entre otros. “Cada material que se separa correctamente tiene mayores posibilidades de ser recuperado. Por eso necesitamos sostener este trabajo desde los hogares y mejorar cada vez más la calidad de lo que llega para su clasificación”, sostuvo Santi.

Vale recordar que la recolección diferenciada se realiza los lunes y jueves. “Los más de 2,6 millones de kilos recuperados muestran cuánto material puede volver a utilizarse cuando hacemos correctamente cada parte del proceso”, cerró Juliana Santi.

Venado Tuerto residuos basura reciclables
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