Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

Las altas temperaturas y la resequedad del pasto vuelven más frecuentes los incendios en la ciudad y la región. Bomberos Zapadores suma más guardias y unidades mientras pide a la ciudadanía evitar la quema de residuos y denunciar focos ígneos.

11 de diciembre 2025 · 10:44hs
Ante la llegada del verano y el incremento de las altas temperaturas, Bomberos Zapadores advierte un crecimiento de los incendios en pastizales, basurales y corredores viales. Ya suman más de 3.000 salidas en lo que va del año.

Con los primeros días de calor intenso, los incendios en Santa Fe comienzan a multiplicarse y el trabajo de los Bomberos Zapadores se vuelve más exigente. Desde el cuartel central, el inspector Sebastián Aquino, subjefe del área técnica, detalló cómo se están preparando para enfrentar una temporada que, aunque por ahora no presenta sequías críticas, suele ser la más compleja para el personal.

Más de 3.000 salidas en el año y un escenario que se intensifica

Aquino confirmó que, hasta el momento, el cuartel contabiliza 3.064 salidas, de las cuales 1.400 corresponden a incendios de menor porte, como montículos de residuos, quema de ramas, pastizales en baldíos o pequeños focos que requieren intervención rápida.

“Las altas temperaturas resecan el pasto y cualquier fuego descontrolado puede traer un dolor de cabeza, tanto para la sociedad como para nosotros”, explicó el inspector a los micrófonos de LT10.

Los incendios más complejos, detalló, se registran junto a las rutas, donde la superficie es amplia, el acceso es más difícil y el trabajo debe hacerse de manera pedestre, con mochilas de agua, rastrillos, palas y herramientas de zapa.

Para enfrentar la temporada de calor, Bomberos Zapadores trabaja con guardias activas de 24 horas, turnos rotativos y equipamiento especializado. Actualmente cuentan con: dos unidades pesadas, dos unidades de intervención rápida y equipos adicionales listos para ser activados en caso de alta demanda

Aquino indicó que “los expedientes para la incorporación de nuevos camiones ya están iniciados”, por lo que esperan recibir más unidades entre fin de año y principios del próximo.

Zonas críticas y el problema de las quemas

El inspector fue claro respecto a uno de los principales factores que originan incendios urbanos: la quema de residuos. “La quema está prohibida en todo el territorio de Santa Fe. Si afecta a otros bienes, puede generar sanciones jurídicas”, señaló.

Los basurales a cielo abierto siguen siendo un punto crítico. Aunque algunos incendios no son intencionales, otros se producen cuando personas queman montículos para recuperar materiales como cobre, sin advertir que el fuego puede propagarse rápidamente. “Muchas veces no tienen intención de quemar basura, pero el fuego se descontrola y termina siendo un problema mayor”.

