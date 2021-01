Con pandemia y ola de calor 700 familias de barrio Santo Domingo no tienen agua potable

Embed

En un comunicado, expresaron desde la organización: "Sin agua potable. Sin tendido eléctrico. Sin cloacas. Sin pavimento ni ripiado. Sin cordón cuneta. Sin recolección de residuos. Sin servicio de transporte. Sin conectividad. Sin espacio público ocioso. Sin plaza. Sin instituciones".

"Queremos que hagan la obra prometida. Ya se cumplió un mes de la presentación de notas. Prometieron una obra para el verano y todavía no arrancaron, iban a poner casa por casa la conexión. Venimos sufriendo esto de que no hay agua o si sale no alcanzan a llenarse los tanques. Con la canilla no llegás ni a llenar una botella, estás dos horas", reclamaron los vecinos esta mañana en un diálogo con LT10.

Los vecinos del barrio cuentan que no hay mantenimiento si no lo realizan los vecinos. "No hay servicio de nada en Santo Domingo. No hay ni un dispensario. Cuando se nos enferma un chico tenemos que ir al centro de salud de Las Lomas porque acá no hay nada", expresaron otros vecinos a UNO.