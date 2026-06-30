Tras la denuncia de Vialidad Nacional sobre la supuesta falta de autorización de más de 100 cinemómetros, la Agencia Provincial de Seguridad Vial aseguró que tiene facultades para controlar la velocidad en rutas nacionales y cuestionó el planteo del organismo nacional.

La Provincia respondió a Vialidad Nacional y defendió el funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe

La polémica por el funcionamiento de los radares en rutas nacionales que atraviesan Santa Fe sumó este martes un nuevo capítulo. Luego de que Vialidad Nacional advirtiera que más de 100 cinemómetros instalados en la provincia no cuentan con la autorización correspondiente , la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) rechazó esa interpretación y sostuvo que Santa Fe tiene potestad para realizar controles de velocidad tanto en rutas provinciales como nacionales .

El debate se originó a partir de las declaraciones del jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Gastón Bruno , quien aseguró que "hay más de 100 radares en rutas nacionales que no están autorizados" y atribuyó la responsabilidad a la APSV.

Bruno aclaró que el cuestionamiento no apunta a la homologación técnica de los equipos, sino a la autorización para instalarlos en rutas de jurisdicción nacional. Según explicó, un radar puede estar debidamente homologado para medir velocidad, pero eso no implica que tenga permiso para funcionar dentro de la zona de camino de una ruta nacional.

La respuesta de la Provincia

Frente a esas declaraciones, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, defendió el sistema de controles y aseguró que Santa Fe conservó la facultad de fiscalizar velocidades en rutas nacionales cuando adhirió a la normativa correspondiente.

"Estamos convencidos de que tenemos facultad para controlar velocidades en las rutas nacionales y provinciales. Así está establecido porque hicimos reserva de ese derecho como provincia", sostuvo el funcionario.

Torres calificó la discusión como "un tema repetido" y afirmó que la información difundida contiene "muchos errores conceptuales". En ese sentido, remarcó que, según la interpretación de la Provincia, no es necesario solicitar autorización a organismos nacionales para realizar controles de velocidad.

"Es una política de Estado"

El titular de la APSV defendió además la continuidad del sistema de radares al sostener que los controles son una herramienta clave para reducir la siniestralidad vial.

"Es un tema de vital importancia para seguir bajando la siniestralidad vial en la provincia, tal como ocurrió en los últimos dos años y medio", afirmó.

Torres recordó que el sistema de cinemómetros funciona en Santa Fe desde hace más de 15 años y reveló que la semana pasada mantuvieron reuniones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para revisar el funcionamiento de los dispositivos y avanzar en un trabajo conjunto.

Críticas a Vialidad Nacional

El funcionario provincial también cuestionó la postura del organismo nacional y consideró que Vialidad Nacional debería concentrarse en otras responsabilidades, en referencia al estado de las rutas.

"Debería ocuparse de otras cosas más importantes, que tiene a su cargo y no lo hace, y dejarnos controlar la velocidad, que para nosotros es una política de Estado muy importante", expresó.

Finalmente, Torres insistió en que la discusión no pasa por la titularidad de las rutas, sino por las competencias para ejercer los controles.

"Nadie discute que las rutas nacionales pertenecen al Gobierno nacional, pero la facultad para controlar las velocidades es de las provincias. Esa controversia es la que intentamos superar trabajando junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial", concluyó.