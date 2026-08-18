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Un camión despistó durante el diluvio y terminó en la banquina de la Autopista Santa Fe-Rosario

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 152, en medio de un intenso temporal que afectó la zona. El camión circulaba hacia Santa Fe cuando perdió el control, aparentemente por un desperfecto mecánico, y terminó detenido en la banquina. El tránsito permanece habilitado, aunque durante el operativo se circula por el carril lento.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de agosto 2026 · 15:16hs
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Diluvio y desperfecto mecánico: Un camión despistó en la Autopista Santa Fe-Rosario por un temporal y posible falla. Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.

Diluvio y desperfecto mecánico: Un camión despistó en la Autopista Santa Fe-Rosario por un temporal y posible falla. Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.
Sin interrupción total: El vehículo quedó detenido en la banquina

Sin interrupción total: El vehículo quedó detenido en la banquina, sin volcar, y el tránsito continúa por el carril lento. Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.
Recomendaciones: Se pide circular con precaución por baja visibilidad

Recomendaciones: Se pide circular con precaución por baja visibilidad, calzada mojada y personal vial en la zona. Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.

Un camión protagonizó un accidente este lunes por la tarde en la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del kilómetro 152, en medio de un diluvio que se registraba en la zona.

El vehículo circulaba en dirección hacia el norte, con destino a la ciudad de Santa Fe, cuando el conductor perdió el control. Según indicaron fuentes consultadas por UNO Santa Fe, la principal hipótesis apunta a un desperfecto mecánico.

El rodado no volcó, pero terminó fuera de la calzada, detenido en la banquina de la mano que conduce hacia Santa Fe. Tras el despiste, quedó orientado hacia el sur, es decir, en sentido contrario al que circulaba originalmente.

Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.

Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.

Tránsito habilitado durante el operativo

El siniestro no provocó un corte total de la Autopista Santa Fe-Rosario. Sin embargo, mientras se desarrolla el operativo en el lugar, la circulación se mantiene por el carril lento, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución debido a las condiciones meteorológicas y la presencia de personal sobre la vía.

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El intenso temporal que se registraba al momento del accidente generó además una importante reducción de la visibilidad y calzada mojada, por lo que las autoridades solicitan disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal vial.

Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.

Foto: Juan Trento - UNO Santa Fe.

Trabaja la Guardia Provincial

En el lugar se encuentra trabajando personal de la Guardia Provincial —ex Policía de Seguridad Vial—, que lleva adelante las primeras actuaciones y coordina el operativo para asegurar el sector y avanzar con el retiro del camión.

Por el momento, la información preliminar señala que no hubo vuelco ni una interrupción total del tránsito como consecuencia del siniestro.

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