Uno Santa Fe | Judiciales | siete

Condenaron a siete años de prisión a un exempleado judicial que abusó sexualmente de dos mujeres que eran sus parejas

La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó en los tribunales de la ciudad de la capital provincial.

10 de noviembre 2025 · 13:58hs
Condenaron a siete años de prisión a un exempleado judicial que abusó sexualmente de dos mujeres que eran sus parejas

José Busiemi

Un hombre de 34 años identificado como Conrado Escudero fue condenado a siete años de prisión por haber abusado sexualmente de dos mujeres que eran sus parejas en la ciudad de Santa Fe. Así lo dispusieron por unanimidad los jueces Luis Octavio Silva y Pablo Ruiz Staiger y la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Matías Broggi estuvo a cargo de la investigación y también representó al MPA en el debate.

Luego de conocer el veredicto, el fiscal indicó que “estamos conformes con lo resuelto, no solo porque se dispuso la condena, sino también porque los tres jueces decidieron por unanimidad”. De todos modos, el fiscal aclaró que “esperaremos los fundamentos de los magistrados para poder evaluar los pasos a seguir”.

En relación con las audiencias del juicio, Broggi valoró que “para acreditar la atribución delictiva presentamos pruebas contundentes: testimonios de las dos víctimas y de personas del entorno de ambas; informes de profesionales; mensajes que las víctimas y el condenado intercambiaron a través de redes sociales”.

Por otro lado, Broggi puntualizó que “desde la Fiscalía solicitamos la prisión preventiva del condenado, pero el tribunal rechazó nuestra solicitud”. En tal sentido, añadió que “hasta que el fallo adquiera firmeza, Escudero seguirá cumpliendo las medidas no privativas de la libertad con las que transitó la etapa previa al juicio”, y destacó que “entre otras normas de conducta, tiene prohibido comunicarse y/o acercarse a 300 metros de las víctimas y salir del país”.

Abuso sexual

Broggi sostuvo que “entre 2018 y junio de 2019, en reiteradas oportunidades, el exempleado judicial atentó contra la integridad sexual de una de las víctimas, quien por entonces era su pareja”, y aclaró que “los abusos ocurrieron en el departamento que convivían, ubicado en la ciudad de Santa Fe”.

“Escudero obligó a la víctima a tener relaciones sexuales sin consentimiento en diferentes situaciones”, aseguró el funcionario.

En cuanto al contexto de lo sucedido, el fiscal señaló que “los abusos se enmarcaron en una relación de pareja que era sumamente abusiva, desigual y violenta que había comenzado en 2016”.

“En relación con la segunda víctima, los ataques se produjeron entre julio y diciembre de 2021, también en el domicilio en el que convivían en la ciudad de Santa Fe”, destacó Broggi.

El representante del MPA relató que “nuevamente, el condenado abusaba de la mujer que era por entonces su pareja y la obligaba a tener relaciones sexuales sin su consentimiento”.

“Además, en una oportunidad Escudero excedió los límites de consentimiento de la víctima al quitarse el profiláctico durante el acto sexual sin informar a la mujer”, puntualizó.

El fiscal explicó que “Escudero controlaba los teléfonos celulares, las redes sociales, la ropa que se ponían las mujeres y ejercía escenas de celos mientras las acusaba de engañarlo”. Al respecto, resaltó que “también agredía a las dos víctimas mediante zamarreos y empujones, y luego intercalaba promesas de que él cambiaría su forma de ser”.

• LEER MÁS: El fiscal Broggi sobre el caso Trigatti: "Con la confirmación de la condena, se ratifica que el tribunal de primera instancia se equivocó"

siete años prisión
Noticias relacionadas
María Florencia Morello fue asesinada en la puerta de un edificio cuando salía para ir a trabajar en abril 2005

Ordenaron reabrir una investigación por abuso sexual y muerte que conmovió a los santafesinos hace 20 años

El fiscal regional Matías Merlo y la jefa del MPA, María Cecilia Vranicich. (Alan Monzón / Rosario 3)

El MPA destacó el fallo contra Serjal y habló de "reparación" y "anticuerpos" internos

Para los fiscales, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de Trigatti: Es lo que desde un principio sostuvimos

Para los fiscales, el tribunal reafirmó la responsabilidad penal de Trigatti: "Es lo que desde un principio sostuvimos"

Pintadas en la fachada de la escuela Ceferino Namuncurá 

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

Lo último

Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Último Momento
Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

Potenciar el Riacho Santa Fe: cómo es el programa que apunta a transformarlo en un corredor turístico y natural

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Independiente devolvería a un jugador que compró por dos millones de dólares en julio

Independiente devolvería a un jugador que compró por dos millones de dólares en julio

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: A octavos, esto sigue

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL