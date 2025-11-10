Condenaron a siete años de prisión a un exempleado judicial que abusó sexualmente de dos mujeres que eran sus parejas

La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó en los tribunales de la ciudad de la capital provincial.

Un hombre de 34 años identificado como Conrado Escudero fue condenado a siete años de prisión por haber abusado sexualmente de dos mujeres que eran sus parejas en la ciudad de Santa Fe. Así lo dispusieron por unanimidad los jueces Luis Octavio Silva y Pablo Ruiz Staiger y la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Matías Broggi estuvo a cargo de la investigación y también representó al MPA en el debate.

Luego de conocer el veredicto, el fiscal indicó que “estamos conformes con lo resuelto, no solo porque se dispuso la condena, sino también porque los tres jueces decidieron por unanimidad”. De todos modos, el fiscal aclaró que “esperaremos los fundamentos de los magistrados para poder evaluar los pasos a seguir”.

En relación con las audiencias del juicio, Broggi valoró que “para acreditar la atribución delictiva presentamos pruebas contundentes: testimonios de las dos víctimas y de personas del entorno de ambas; informes de profesionales; mensajes que las víctimas y el condenado intercambiaron a través de redes sociales”.

Por otro lado, Broggi puntualizó que “desde la Fiscalía solicitamos la prisión preventiva del condenado, pero el tribunal rechazó nuestra solicitud”. En tal sentido, añadió que “hasta que el fallo adquiera firmeza, Escudero seguirá cumpliendo las medidas no privativas de la libertad con las que transitó la etapa previa al juicio”, y destacó que “entre otras normas de conducta, tiene prohibido comunicarse y/o acercarse a 300 metros de las víctimas y salir del país”.

Abuso sexual

Broggi sostuvo que “entre 2018 y junio de 2019, en reiteradas oportunidades, el exempleado judicial atentó contra la integridad sexual de una de las víctimas, quien por entonces era su pareja”, y aclaró que “los abusos ocurrieron en el departamento que convivían, ubicado en la ciudad de Santa Fe”.

“Escudero obligó a la víctima a tener relaciones sexuales sin consentimiento en diferentes situaciones”, aseguró el funcionario.

En cuanto al contexto de lo sucedido, el fiscal señaló que “los abusos se enmarcaron en una relación de pareja que era sumamente abusiva, desigual y violenta que había comenzado en 2016”.

“En relación con la segunda víctima, los ataques se produjeron entre julio y diciembre de 2021, también en el domicilio en el que convivían en la ciudad de Santa Fe”, destacó Broggi.

El representante del MPA relató que “nuevamente, el condenado abusaba de la mujer que era por entonces su pareja y la obligaba a tener relaciones sexuales sin su consentimiento”.

“Además, en una oportunidad Escudero excedió los límites de consentimiento de la víctima al quitarse el profiláctico durante el acto sexual sin informar a la mujer”, puntualizó.

El fiscal explicó que “Escudero controlaba los teléfonos celulares, las redes sociales, la ropa que se ponían las mujeres y ejercía escenas de celos mientras las acusaba de engañarlo”. Al respecto, resaltó que “también agredía a las dos víctimas mediante zamarreos y empujones, y luego intercalaba promesas de que él cambiaría su forma de ser”.

