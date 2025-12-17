Uno Santa Fe | Santa Fe | tos convulsa

Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 meses permanece internada

La paciente fue derivada al Hospital Iturraspe. El caso se da en un contexto de aumento sostenido de la enfermedad en Santa Fe y preocupación por la baja vacunación

17 de diciembre 2025 · 11:58hs
Confirman un caso de tos convulsa en Recreo: una nena de 4 meses permanece internada

Télam
Tos convulsa o coqueluche

gentileza

Tos convulsa o coqueluche, los menores de un año, los más afectados 

Una paciente de 4 meses fue diagnosticada con coqueluche en la ciudad de Recreo, en un contexto de aumento sostenido de casos de esta enfermedad respiratoria tanto en la provincia como en el país. La menor, que presenta antecedentes de prematurez, debió ser internada luego de manifestar síntomas compatibles con la patología.

Según confirmaron autoridades sanitarias, la niña fue atendida inicialmente en el Hospital Protomédico y, debido a la evolución de su cuadro clínico, se resolvió su derivación al Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, donde continúa bajo seguimiento médico.

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe

El episodio se inscribe en un escenario epidemiológico preocupante. De acuerdo al Informe Epidemiológico Provincial correspondiente a la semana 49 de 2025, en la provincia de Santa Fe se notificaron 304 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 59 fueron confirmados y 13 clasificados como probables.

La mayor cantidad de diagnósticos positivos se concentró en el departamento Rosario (47), seguido por La Capital (3), General López, San Lorenzo y constitución con 2 casos y uno en Caseros. El grupo etario más afectado continúa siendo el de menores de un año, que reúne más de la mitad de los casos confirmados, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves.

Preocupación por la baja en la vacunación

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe manifestaron su preocupación por la caída en las coberturas de vacunación registrada en los últimos años, una situación que se profundizó tras la pandemia. La ministra Silvia Ciancio advirtió sobre la baja percepción del riesgo por parte de adultos y cuidadores, y recordó que muchas de estas enfermedades habían sido controladas gracias a la inmunización.

En ese sentido, la funcionaria adelantó que en las próximas semanas se lanzará un nuevo programa provincial destinado a reforzar las estrategias de vacunación en todo el territorio santafesino, con foco en la población infantil y en grupos de riesgo.

Qué es la coqueluche y cómo se previene

La coqueluche, también conocida como tos convulsa, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que se transmite a través de secreciones al toser, estornudar o hablar. Puede generar cuadros severos, especialmente en lactantes y niños pequeños.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar el calendario de vacunación obligatorio y consultar de forma temprana ante la aparición de síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria o episodios de apnea, para evitar complicaciones y frenar la propagación del virus.

