Confirmaron el cronograma de pago del aguinaldo para municipales de Santa Fe

El gremio que nuclea a los trabajadores municipales, Asoem, informó el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para empleados de la Municipalidad de Santa Fe, así como para jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la Caja Municipal.
Según el comunicado oficial, este viernes 19 de diciembre se acreditará el medio aguinaldo para el personal municipal en actividad, incluyendo a los docentes, quienes verán reflejado en ese pago el incremento del 4,8% acordado en la última paritaria salarial.
En tanto, el martes 23 de diciembre será el turno de los jubilados y pensionados municipales, quienes cobrarán la segunda cuota del aguinaldo a través de la Caja Municipal de Santa Fe.
Además, desde el gremio precisaron que ese mismo martes 23 se abonará, mediante planilla complementaria, el 3,8% correspondiente a los haberes del mes de noviembre, completando así el esquema salarial previsto para este cierre de año.
