Uno Santa Fe | Santa Fe | aguinaldo

Confirmaron el cronograma de pago del aguinaldo para municipales de Santa Fe

Se trata del cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC)

18 de diciembre 2025 · 12:02hs
Municipalidad de Santa Fe

Santa Fe ciudad

Municipalidad de Santa Fe

El gremio que nuclea a los trabajadores municipales, Asoem, informó el cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para empleados de la Municipalidad de Santa Fe, así como para jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la Caja Municipal.

Según el comunicado oficial, este viernes 19 de diciembre se acreditará el medio aguinaldo para el personal municipal en actividad, incluyendo a los docentes, quienes verán reflejado en ese pago el incremento del 4,8% acordado en la última paritaria salarial.

En tanto, el martes 23 de diciembre será el turno de los jubilados y pensionados municipales, quienes cobrarán la segunda cuota del aguinaldo a través de la Caja Municipal de Santa Fe.

Además, desde el gremio precisaron que ese mismo martes 23 se abonará, mediante planilla complementaria, el 3,8% correspondiente a los haberes del mes de noviembre, completando así el esquema salarial previsto para este cierre de año.

aguinaldo cronograma Municipalidad de Santa Fe
