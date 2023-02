Confirmaron que no se liquidarán los aumentos a docentes si no aceptan la oferta salarial

Tras la negativa docente para la aceptación de la propuesta salarial del gobierno, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri postuló que "si no se acepta la oferta no se van a liquidar los aumentos previstos".

Los gremios docentes definen este viernes si comienzan o no las clases en provincia de Santa Fe

Los docentes nucleado en UDA no arrancan las clases, van al paro

Además, resaltó que "la regla de la negociación colectiva indica que para que una propuesta sea liquidada necesita de la aceptación por parte de los gremios. Esto no se ha dado, por lo tanto, el aumento no va a ser liquidado hasta que no medie una aceptación".

Embed SANTA FE | Santa Fe cumplirá once años seguidos sin comenzar las clases el día planificado https://t.co/PsfT0Uh7n2 — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 24, 2023

La oferta fue de un 33,5% de incremento salarial hasta julio próximo, distribuidos de la siguiente manera: un 17,5% en marzo, un 8% en mayo y otro 8% en julio.

Perotti se manifestó

A su vez, el gobernador Omar Perotti se refirió al paro de 48 horas anunciado por los gremios docentes Amsafé y Sadop, calificando que "no es una buena noticia ni para los alumnos, ni para los padres, para ninguno de los docentes, ni para nosotros".

"La expectativa que teníamos era hacer el mayor esfuerzo en la presentación tomando como base los pedidos de las últimas paritarias, que tengamos una referencia en Nación, se dieron los mismos porcentajes. Habrá que seguir conversando. Creemos que hay voluntad suficiente" agregó.

Perotti aseguró que "Santa Fe es una de las provincias con los mejores sueldos docenes del país", y que en ellos no se contemplan "logros importantes como el Boleto Educativo Gratuito para los docentes de zonas urbanas y rurales".

"Habíamos pensando en tener un 15% en marzo, se llevó a que sea del 18% para acercarnos al planteo del 33,5% nacional. Con todas las revisiones, esto llama la atención: no hay una revisión, hay dos. Si en mayo estamos desfasados ya hay una instancia de revisión" puntualizó el mandatario.