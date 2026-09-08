Tras un nuevo accidente en la zona norte de la ciudad, desde la vecinal Altos del Valle remarcaron que circulan hasta 9.000 vehículos por día. Reclaman semáforos, reductores de velocidad y limpieza urgente de desagües .

Caos de tránsito y peligro en el norte de Aristóbulo del Valle: vecinos aseguran que pasan 9.000 autos por día y exigen obras viales

Un nuevo siniestro vial ocurrido en la avenida Aristóbulo del Valle al 9.000 volvió a encender las alarmas entre los residentes del norte de la capital provincial. La recurrencia de los accidentes reactivó el histórico reclamo de la comunidad por la falta de infraestructura de contención y ordenamiento del tránsito en una arteria por la que, según estimaciones vecinales, circulan diariamente entre 8.000 y 9.000 vehículos, generando embotellamientos de hasta cinco cuadras en horas pico.

El presidente de la vecinal Altos del Valle, Jorge Maya, precisó que la solución de fondo planteada ante la Municipalidad de Santa Fe es el entubamiento del zanjón central. La propuesta es elaborada junto a arquitectos de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas y contempla dos etapas: un primer tramo desde avenida Gorriti hasta Alfonsina Storni (aún pendiente de licitación) y una segunda fase que se extendería desde Storni hasta Callejón Roca.

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A la par del proyecto hídrico-vial, la institución vecinal renovó ante el intendente Juan Pablo Poletti el pedido para instalar un semáforo en la esquina de Aristóbulo del Valle y Los Nogales, junto con dos reductores de velocidad a la altura del Club Banco para mitigar los riesgos durante los días de eventos deportivos.

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Falta de mantenimiento

Asimismo, advirtieron sobre la falta de mantenimiento en cunetas y cañerías, luego de que tareas de limpieza hídrica debieran suspenderse la semana pasada por las complicaciones operativas que genera el denso flujo vehicular.

"El proyecto para entubar el zanjón se trabaja con Planificación de la Municipalidad. Por la zona pasan hasta 9.000 autos por día y en horas pico se forman filas de cuatro o cinco cuadras", subrayó Jorge Maya, presidente de la vecinal Altos del Valle.

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Principales obras e intervenciones solicitadas al municipio

Los puntos centrales del reclamo vial e hídrico para el sector comprenden los siguientes aspectos:

Entubamiento del zanjón central: proyecto en dos etapas (Etapa 1: Gorriti a A. Storni; Etapa 2: A. Storni a Callejón Roca).

Semaforización: instalación de un dispositivo de control de tránsito en la intersección con calle Los Nogales.

Reductores de velocidad: colocación de dos lomos de burro / reductores frente al ingreso del Club Banco.

Mantenimiento hídrico: desobstrucción de caños y cunetas ante la posibilidad de precipitaciones intensas.