Conflictos en edificios con departamentos en alquiler temporario: cuál es la situación en Santa Fe

La Municipalidad tiene una ordenanza que regula la actividad de los alquileres temporarios, del año 2020, pero que "prácticamente no se ha implementado", según afirman las inmobiliarias.

UNO dialogó con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (Ceci), Walter Govone, quien expuso: "Es verdad que los consorcistas en algunos edificios no están de acuerdo con que propietarios alquilen temporalmente porque puede generar inseguridad ya que constantemente entra y sale gente del edificio, que no se sabe quiénes son, etc. Sucede mayormente en lugares en donde no hay personal de seguridad".

Por estas situaciones problemáticas, Govone indicó que "lo que sucede es que esto debe estar plasmado en el reglamentado de copropiedad o el reglamento de consorcio. Por eso hay algunas rispideces hasta que eso se reglamente. Si bien es cierto que pueden darse este tipo de situaciones no se puede prohibir a otro consorcista que disponga de su inmueble como el crea conveniente mientras esté dentro de los parámetros legales".

Como promedio, la estadística en Santa Fe es de un alquiler de ocho o diez noches por mes en estos departamentos o casas. Si bien el costo es mayor por día la temporalidad es menor debido a que la ciudad de Santa Fe es una ciudad que es de turismo receptivo pero no mayor a un período de dos o tres días.

"Se está tratando de solucionarlo de la mejor manera pero a veces hay gente que no es tan tolerante y puede haber conflicto como cualquier convivencia cuando se vive en un edificio", aseguró Govone.

Actualmente, en la plataforma Airbnb -una de las principales en el rubro- están registrados 223 inmuebles en la ciudad de Santa Fe. La mayoría de ellos, en el centro de la ciudad. Los precios comienzan alrededor de los $4.000 por noche y llegan a superar los $15.000.

Tasa adicional

La otra cara de la ordenanza municipal es el registro necesario para todo aquel que desee poner en alquiler temporario su inmueble, lo que equivale al cobro de una tasa municipal que guarda relación en su monto con la cantidad de metros cuadrados que abarca el departamento.

Desde las inmobiliarias sostienen que esto desalienta ese registro, producto de que si bien no es de una magnitud significativa (desde $2.000 a $4.000 dependiendo la superficie), significa un nuevo costo a afrontar de parte del locatario incluso si el lugar se encuentra desocupado siendo un gasto fijo.

Algunos propietarios buscando una mejor rentabilidad de los departamentos lo amueblan y lo ofrecen temporales. Las inmobiliarias afirman que "si bien esa rentabilidad es superior, tampoco es tanto como mucha gente cree. Si se le otorga a una empresa o inmobiliaria su administración la rentabilidad es un 40 o 50% más que un alquiler permanente porque también hay períodos ociosos. Si bien se alquilan a un valor mayor por día por ahí hay que lograr alquilarlo la mayor cantidad de tiempo".

Desde la Secretaría de Turismo provincial se evalúa la posibilidad de agilizar mecanismos que permitan una aplicación de la ordenanza a nivel local, puesto que se ve una cantidad cada vez mayor de departamentos temporales en Santa Fe.

La intención está fundamentada en varios motivos, aunque en un primer orden de cosas destacan desde el sector la necesidad de reconocer cuantos inmuebles en esta condición hay verdaderamente en la ciudad, puesto que en algunos fines de semana en los que las plazas hoteleras tocan su límite se desea contar con esa alternativa.