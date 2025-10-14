Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

Continúa el Plan de Pavimentación en la ciudad de Santo Tomé

En esta oportunidad, las obras comprenden la pavimentación con hormigón de calle Aristóbulo del Valle, entre Libertad e Iriondo, una intervención que permitirá mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos del sector.

14 de octubre 2025 · 11:26hs
Plan de pavimentación

Plan de pavimentación

La Municipalidad de Santo Tomé continúa con una nueva etapa del Plan de Pavimentación 2016, reafirmando el compromiso de la actual gestión con el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial de la ciudad.

En esta oportunidad, las obras comprenden la pavimentación con hormigón de calle Aristóbulo del Valle, entre Libertad e Iriondo, una intervención que permitirá mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos del sector.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Hernán Palmich, señaló: “En esta etapa estamos trabajando sobre un tramo muy esperado por los vecinos, dando continuidad a un plan que busca saldar una deuda histórica con la comunidad”.

Las tareas son ejecutadas por cuadrillas municipales dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, responsables del moldeo y hormigonado de las calzadas. En tanto, las labores de movimiento de suelo están a cargo de la empresa Montaño Construcciones, en el marco de un esquema mixto de trabajo que combina recursos municipales y privados.

A través de este plan, el Municipio continúa avanzando hacia una Santo Tomé más conectada, segura y con mejor calidad de vida para toda la comunidad.

