Continúa el Plan de Pavimentación en la ciudad de Santo Tomé

En esta oportunidad, las obras comprenden la pavimentación con hormigón de calle Aristóbulo del Valle, entre Libertad e Iriondo, una intervención que permitirá mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos del sector.

La Municipalidad de Santo Tomé continúa con una nueva etapa del Plan de Pavimentación 2016 , reafirmando el compromiso de la actual gestión con el desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial de la ciudad.

En esta oportunidad, las obras comprenden la pavimentación con hormigón de calle Aristóbulo del Valle, entre Libertad e Iriondo, una intervención que permitirá mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos del sector.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Hernán Palmich, señaló: “En esta etapa estamos trabajando sobre un tramo muy esperado por los vecinos, dando continuidad a un plan que busca saldar una deuda histórica con la comunidad”.

Las tareas son ejecutadas por cuadrillas municipales dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, responsables del moldeo y hormigonado de las calzadas. En tanto, las labores de movimiento de suelo están a cargo de la empresa Montaño Construcciones, en el marco de un esquema mixto de trabajo que combina recursos municipales y privados.

A través de este plan, el Municipio continúa avanzando hacia una Santo Tomé más conectada, segura y con mejor calidad de vida para toda la comunidad.