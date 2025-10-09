La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este jueves 9 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 9 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
9 de octubre 2025 · 07:06hs
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de: Teniente Loza, Misiones, Larrechea y Mansilla
SANTO TOMÉ
• 8.30 a 12.30 en la zona de: Hernandarias, Derqui, Macia y Belgrano
SAUCE VIEJO
• 10 a 14 en la zona de: calle España entre RN11 y acceso a autopista Santa Fe-Rosario
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
