Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 9 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este jueves 9 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ Y SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de: Teniente Loza, Misiones, Larrechea y Mansilla

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Hernandarias, Derqui, Macia y Belgrano

SAUCE VIEJO

• 10 a 14 en la zona de: calle España entre RN11 y acceso a autopista Santa Fe-Rosario

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

