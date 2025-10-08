Uno Santa Fe | Santa Fe | balance

Seguridad Ciudadana: balance de acciones preventivas realizadas durante septiembre en Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé informó que durante septiembre se llevaron adelante 22 operativos en distintos puntos de la ciudad. EN total fueron retenidos 94 motovehículos y 8 automóviles

8 de octubre 2025 · 08:17hs
La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, informa que durante el mes de septiembre se llevaron adelante 22 operativos de prevención y control vehicular en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de estas acciones, fueron retenidos 94 motovehículos y 8 automóviles por diversas infracciones, además de haberse realizado controles de alcoholemia con resultados positivos en reiteradas oportunidades.

En el marco de los operativos, también se efectuaron controles en colectivos y tráfics utilizados para viajes de estudio, verificando que tanto los choferes como las unidades se encontraran debidamente habilitados y en condiciones seguras para circular. Estas inspecciones incluyeron asimismo a los micros que trasladan jóvenes hacia locales bailables de la región.

Por otra parte, durante el mismo período se concretaron visitas y notificaciones en cumplimiento de la Ordenanza N° 3654/24 “Programa Municipal de Tenencia Responsable y Bienestar de Animales de Compañía”, con el fin de promover el cuidado y la protección de los animales en la ciudad.

Finalmente, se dio continuidad al programa “Elegí la Vida”, mediante el cual se realizaron charlas y actividades de concientización en establecimientos educativos, orientadas a fortalecer la educación vial y la seguridad en nuestros niños y jóvenes santotomesinos.

La Municipalidad de Santo Tomé reafirma así su compromiso con la prevención, la seguridad ciudadana y la promoción de una convivencia responsable, a través de políticas públicas que protegen a la comunidad en su conjunto.

