Comienzo de una semana con alerta por tormentas y mucha inestabilidad en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la mañana de este lunes. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo mayormente cubierto, húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.2º, y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que el ingreso de una masa de aire relativamente fría permite que las condiciones se mantengan con un comportamiento de relativa estabilidad, la cual debería mantener por un lado la alternancia en la configuración de las masas de aire y por otro la poca variación de las temperaturas, presentando alguna posibilidad de lluvias débiles y aisladas durante la primera parte de la jornada de hoy y a partir de mediados de semana .

Martes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 14º y suave ascenso de las máximas, 27º. Vientos leves a moderados del sector este.

En tanto se espera un miércoles con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 16º y poco cambio de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

Por último, jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 18º y con poco cambio de las máxima: 27º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

