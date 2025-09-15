Uno Santa Fe | Santa Fe | lunares

Se realizarán chequeos de gratuitos de lunares en la Estación Belgrano

Este 15 y 16 de septiembre, el laboratorio La Roche-Posay hará una nueva campaña #SalvaTuPiel en Santa Fe para concientización y prevención del cáncer de piel

15 de septiembre 2025 · 08:12hs
El control gratuito de lunares será el 15 y 16 de septiembre en la Estación Belgrano 

La Municipalidad de Santa Fe junto a la empresa La Roche-Posay, realizarán este 15 y 16 de septiembre la 13ª campaña #SalvaTuPiel. La jornada contempla tres consultorios móviles para chequeos gratuitos de lunares en la Estación Belgrano, por la mañana de 10 a 14 y por la tarde de 15 a 18.

La propuesta se centra en la consulta dermatológica para un diagnóstico precoz de enfermedades relacionadas a la piel y la concientización sobre los hábitos saludables en relación al sol. Los turnos serán dados por orden de llegada.

Esta iniciativa, apoyada por el municipio local, se realiza con una aplicación de inteligencia artificial denominada SkinVision, la cual permite a través de una foto y una base estadística de resultados brindar un diagnóstico primario que identifica lunares sospechosos. De esta manera se busca detectar de manera temprana posibles melanomas e indicar la consulta con un profesional para confirmar el diagnóstico e indicar los pasos a seguir en el tratamiento.

La subsecretaria de Salud, Lorena Massari, señaló: “Nos sumamos a la campaña para la detección temprana de alteraciones en la piel a través de la revisión de lunares. Quienes se atiendan van a contar con un tráiler que dispone el mismo laboratorio con especialistas en dermatología. Van a estar asesorando sobre los cambios que uno debe tener en cuenta en los lunares, que sirva como alerta temprana para la consulta, para detectar así de manera precoz alteraciones malignas en la piel, sobre todo prevenir el melanoma”.

A tener en cuenta sobre los lunares

El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en el mundo: uno de cada tres cánceres es de piel y a su vez, es el que tiene más posibilidades de ser curado. Un 90% de los casos pueden ser tratados si se los detecta a tiempo. Por eso, la visita al dermatólogo al menos una vez al año se vuelve fundamental.

Aunque existen diversas causas, la exposición excesiva al sol y la falta de protección solar adecuada son algunas de las principales. Según se indicó, el 75% de los melanomas, los tipos más peligrosos de cáncer de piel, se originan en la piel sana y solo el 25% proviene de lunares existentes.

