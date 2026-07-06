Todo listo para el "9 de Julio en Aristóbulo": habrá tres escenarios, más de 250 emprendedores y cortes de tránsito

La avenida Aristóbulo del Valle volverá a convertirse en un paseo peatonal con espectáculos, gastronomía y actividades gratuitas para toda la familia.

Los festejos del 9 de julio se realizan en Aristóbulo del Valle

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una nueva edición del tradicional "9 de Julio en Aristóbulo " , una de las celebraciones más convocantes del calendario local. La propuesta, organizada por la Asociación de Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAV), la Municipalidad y el Gobierno provincial, volverá a transformar once cuadras de la avenida en un paseo peatonal con actividades para toda la familia.

La presentación oficial se realizó este lunes y las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener un evento que ya se convirtió en un clásico de cada Día de la Independencia.

El intendente Juan Pablo Poletti afirmó que la celebración ya forma parte de la identidad santafesina y convocó a los vecinos a disfrutar de la jornada. "Es una fiesta que ya es de los santafesinos. Todos nos reunimos alrededor de la gastronomía, los emprendedores, los espectáculos folclóricos y las propuestas para niños, adolescentes y adultos. Es una fiesta y la tenemos que vivir así", expresó.

Las actividades comenzarán el miércoles 8 de julio con la tradicional Gala Patriótica, que este año tendrá como escenario ATE Casa España debido a las obras de remodelación del Teatro Municipal.

El jueves 9, en tanto, la programación arrancará a las 9 con el Tedeum y el acto oficial, para luego dar paso a la gran fiesta popular que se extenderá hasta las 18.

El comercio espera uno de los días más importantes del año

Desde la Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle aseguraron que el evento representa una de las fechas más esperadas del calendario comercial.

La presidenta de la entidad, Georgina Giay, explicó que los comerciantes preparan esta jornada con varios meses de anticipación por el fuerte impacto que tiene en las ventas.

"Los comercios esperan el 9 de Julio como si fuera una Navidad. Venimos de meses con una caída en las ventas y este tipo de eventos son muy importantes para fortalecer la actividad. La gente busca ofertas y descuentos, por eso Aristóbulo se prepara de una manera muy especial", sostuvo.

Para esta edición se montarán tres escenarios con espectáculos en simultáneo desde las 13: uno frente a la sede de la asociación, otro en inmediaciones de Ruperto Godoy y un tercero dedicado a las infancias entre Ricardo Aldao y Ángel Cassanello.

Además, habrá tres polos gastronómicos, promociones comerciales y múltiples propuestas recreativas distribuidas a lo largo del corredor.

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Una propuesta para impulsar la actividad económica

El subsecretario de Comercio de la provincia, Matías Schmuth, destacó que este tipo de eventos no solo benefician a los comerciantes de la ciudad, sino que también atraen visitantes de toda la región.

"Sabemos que el comercio atraviesa un momento complejo y estas propuestas ayudan a que la gente venga a pasear, disfrute de la gastronomía, conozca a los emprendedores y aproveche las ofertas. Eso genera un movimiento muy importante para toda la actividad", señaló.

Más de 250 emprendedores y propuestas para toda la familia

Por su parte, la secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Rosario Alemán, recordó que el "9 de Julio en Aristóbulo" integra la agenda de invierno impulsada por el municipio, que este año reúne más de un centenar de actividades culturales, deportivas y turísticas.

En ese marco, precisó que participarán casi 250 emprendedores de Economía Social y Capital Activa, además de distintas áreas municipales que ofrecerán propuestas recreativas, deportivas y culturales.

"Son once cuadras que se transforman en un paseo peatonal donde el comercio se convierte en una verdadera fiesta para toda la ciudad", destacó.

El año pasado, la celebración convocó a más de 100.000 personas, una cifra que los organizadores esperan igualar o superar gracias al pronóstico de buen tiempo para este miércoles.

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Cortes de tránsito

Para permitir el desarrollo del evento, la avenida Aristóbulo del Valle permanecerá cerrada al tránsito entre Huergo y avenida Galicia desde las 6 de la mañana y hasta la finalización de las actividades.

Durante toda la jornada habrá operativos de tránsito, puestos sanitarios, ambulancia, espacios de RCP, baños públicos, áreas deportivas, juegos para las infancias y dispositivos de seguridad para garantizar el normal desarrollo de una de las celebraciones patrias más importantes de la ciudad.