El gobernador se reunió con Stewart Ross Wheeler en Rosario. La agenda incluyó cooperación universitaria, ambiental y de seguridad, además de oportunidades comerciales, inversiones y el rol de Santa Fe como plataforma logística del país.

Pullaro se reunió con el embajador de Canadá para avanzar en una agenda de cooperación e inversiones

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este lunes al embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Ross Wheeler, en la sede del Gobierno provincial en Rosario.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron las posibilidades de cooperación entre ambos territorios en materia universitaria, ambiental, de seguridad y comercio exterior.

De la reunión participaron también el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Pullaro se reunió con el embajador de Canadá para avanzar en una agenda de cooperación e inversiones

Tras el encuentro, Díaz destacó las coincidencias con el país norteamericano y mencionó la política internacional del primer ministro canadiense, Mark Carney, y la posibilidad de avanzar en un acuerdo entre Canadá y el Mercosur.

El funcionario también señaló que existe un campo de cooperación en áreas como la educación universitaria, el ambiente y la seguridad, además de las oportunidades vinculadas al comercio exterior.

Santa Fe busca atraer inversiones

Por su parte, Georgina Losada valoró la posibilidad de mostrar ante el representante diplomático las capacidades productivas de la provincia y su posición en el comercio exterior argentino.

“Santa Fe es la segunda provincia exportadora” del país, destacó la funcionaria, quien también hizo referencia a iniciativas como el Santa Fe Business Forum y la Ronda RIGI para promover inversiones privadas.

Pullaro se reunió con el embajador de Canadá para avanzar en una agenda de cooperación e inversiones

En ese sentido, remarcó que estos espacios permiten que empresarios de Santa Fe, de otras provincias y del exterior puedan conocer las oportunidades de inversión que ofrece el territorio santafesino.

Cooperación técnica y reconversión productiva

Losada también destacó la cooperación técnica entre Santa Fe y Canadá para el desarrollo de sectores productivos como las legumbres, la miel y los lácteos.

La funcionaria planteó la necesidad de impulsar una reconversión productiva provincial para aprovechar las oportunidades que se abrirán a partir del desarrollo de la minería en el país.

“Santa Fe tiene toda una reconversión productiva para no quedarse fuera de lo que será este foco de desarrollo económico en el país a partir de la minería, y así seguir siendo la plataforma logística de salida al mundo que tiene el país”, concluyó.