Controles en rutas santafesinas: en el último mes se detectó un promedio de 10 alcoholemias positivas por día

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial señalaron que el resultado está asociado al volumen de controles realizados y remarcaron que las alcoholemias positivas representan alrededor del 0,5 % del total de testeos efectuados durante el período.

20 de enero 2026 · 17:40hs
El despliegue del Operativo Verano que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe volvió a exponer el impacto de la conducción bajo los efectos del alcohol.

Entre el 18 de diciembre y el 18 de enero, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizó 2.584 operativos en rutas, accesos y autopistas de la provincia. En ese período se controlaron más de 72.000 vehículos y se efectuaron alrededor de 60.000 test de alcoholemia, lo que derivó en la detección de 279 casos positivos sancionables, un promedio de 9,3 por día.

Desde el organismo provincial señalaron que el resultado está estrechamente relacionado con la mayor presencia de controles en el territorio.

En declaraciones a la emisora universitaria LT10, el secretario de la APSV, Carlos Torres, sostuvo: “Estamos satisfechos en el sentido de que pudimos tener control y presencia permanente en muchísimos lugares de la provincia”, y precisó que “en solo un mes realizamos cerca de 2.500 operativos en 22 puntos de Santa Fe”.

El funcionario subrayó la importancia de la fiscalización continua y explicó que la detección de infracciones depende directamente de la intensidad de los controles.

“Si uno no controla, no va a detectar alcoholemia ni excesos de velocidad, pero eso no significa que no existan”, advirtió. En ese sentido, remarcó que los testeos permiten retirar de circulación a quienes conducen alcoholizados y detalló que “al realizar 60.000 alcoholemias, es lógico encontrar casi 280 positivas, manteniéndose el 0,5 % que ya veníamos registrando”.

Torres reconoció que el promedio diario puede resultar llamativo, aunque planteó una lectura contextual. “Decir que hay casi diez casos por día parece una barbaridad, pero cuando se analiza el volumen total de controles, el porcentaje sigue siendo bajo”, explicó. No obstante, advirtió que la problemática continúa siendo grave, sobre todo durante el receso de verano. “Es alarmante que todavía haya personas que consumen alcohol y manejen, más aún cuando en el vehículo viajan las personas que más quieren”, expresó.

En cuanto al ranking de infracciones, la alcoholemia no encabeza la lista. Según indicó el titular de la APSV, “debe estar alrededor del décimo lugar”, ya que la falta más frecuente es la ausencia de la Revisión Técnica Vehicular (RTV), seguida por la falta de seguro y el no uso del cinturón de seguridad.

Camiones: detectaron sobrecargas de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) anunció este viernes el resultado parcial de los nuevos controles de peso de camiones en las rutas santafesinas. Los encargados de los operativos confirmaron que las infracciones pueden generar multas de casi 18 millones de pesos en base a la normativa vigente.

El cálculo oficial se refiere a dos casos recientes registrados en Franck, donde los vehículos tenían una carga con un exceso de 26.000 y 25.000 kilos respecto del límite reglamentario. También se detectó otro episodio similar al sur de Rosario que concluyó con una sanción económica de $ 10.000.000 por el incumplimiento.

"Conducir con exceso de peso no sólo implica desgaste en las rutas, sino que modifica el comportamiento dinámico", advirtió el secretario de la APSV, Carlos Torres, en cuanto al funcionamiento de los camiones. Así planteó que estas infracciones son un problema doble, ya que afectan la infraestructura y aumentan el riesgo en tránsito.

De acuerdo al tercer inciso del artículo 103 de la ley provincial 13.169, los vehículos que superen el límite de carga pueden recibir una multa de hasta 20.000 unidades fijas. De acuerdo al valor de $ 866,50 definido este mes, esto implica un pago máximo de 17.330.000 pesos.

Torres recordó que el exceso de peso implica una reacción más lenta cuando el camión acelera y también cuando frena, de modo que esto perjudica la seguridad vial del chofer y de las demás personas que utilizan la ruta. "Por eso son de suma importancia estos controles”, enfatizó.

La sanción económica no es la única prevista por la ley cuando los transportes de carga superan los límites establecidos. La normativa también permite secuestrar el vehículo para sacarlo de circulación si no cumple con la reglamentación.

El relevamiento de los controles realizados desde el último 5 de enero da cuenta de 19 operativos para pesar 195 camiones en Santa Fe. En total se labraron 10 actas por excesos en las mediciones. Uno de los casos más llamativos fue el de un transporte de maquinaria vial que había superado el límite por 20.000 kilos. Por otra parte, un chofer que superó el máximo por dos toneladas y media recibió una multa de 10.000.000 de pesos en Pueblo Esther.

