Convención Reformadora: se pone en marcha la última semana para presentar dictámenes

Este lunes se pondrá en marcha la Comisión Redactora, encargada de elaborar el texto final de la nueva Constitución. Más temprano, continuará la actividad de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.

Este lunes 18 de agosto, en la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe comenzará a funcionar la Comisión Redactora, órgano encargado de integrar y armonizar el texto final de la reforma. Las comisiones temáticas tendrán tiempo hasta el viernes para entregar dictámenes.

La Comisión es presidida por Joaquín Blanco, acompañado por Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria.

Sus integrantes representan a todas las fuerzas políticas con presencia en la Convención, garantizando la pluralidad en la instancia final de elaboración del texto.

Embed

Continuidad de trabajos en otras comisiones

Desde las 9 continuará también su labor la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta comisión aborda una mirada integral sobre la calidad institucional y democrática del Estado santafesino, analizando temas como los mecanismos de participación ciudadana, la democracia semidirecta, la seguridad pública, la eficiencia de los servicios, la planificación de políticas públicas y el federalismo de concertación. Entre sus principios incluye la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas.

De esta manera, la Convención Reformadora avanza en una etapa decisiva: mientras las comisiones temáticas continúan produciendo dictámenes, la Comisión Redactora comienza a dar forma al cuerpo final de la nueva Constitución que será sometida a consideración en el plenario.

• LEER MÁS: Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro