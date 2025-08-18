Uno Santa Fe | Santa Fe | Convención Reformadora

Convención Reformadora: se pone en marcha la última semana para presentar dictámenes

Este lunes se pondrá en marcha la Comisión Redactora, encargada de elaborar el texto final de la nueva Constitución. Más temprano, continuará la actividad de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.

18 de agosto 2025 · 08:36hs
Convención Reformadora: se pone en marcha la última semana para presentar dictámenes

gentileza

Convención Reformadora: se pone en marcha la última semana para presentar dictámenes

Este lunes 18 de agosto, en la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe comenzará a funcionar la Comisión Redactora, órgano encargado de integrar y armonizar el texto final de la reforma. Las comisiones temáticas tendrán tiempo hasta el viernes para entregar dictámenes.

La Comisión es presidida por Joaquín Blanco, acompañado por Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria.

Sus integrantes representan a todas las fuerzas políticas con presencia en la Convención, garantizando la pluralidad en la instancia final de elaboración del texto.

Embed

Continuidad de trabajos en otras comisiones

Desde las 9 continuará también su labor la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta comisión aborda una mirada integral sobre la calidad institucional y democrática del Estado santafesino, analizando temas como los mecanismos de participación ciudadana, la democracia semidirecta, la seguridad pública, la eficiencia de los servicios, la planificación de políticas públicas y el federalismo de concertación. Entre sus principios incluye la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas.

De esta manera, la Convención Reformadora avanza en una etapa decisiva: mientras las comisiones temáticas continúan produciendo dictámenes, la Comisión Redactora comienza a dar forma al cuerpo final de la nueva Constitución que será sometida a consideración en el plenario.

• LEER MÁS: Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro

Convención Reformadora semana dictamen
Noticias relacionadas
Aumento de alimentos en Santa Fe.

Según el Ipec, en julio uno de cada tres alimentos relevados bajaron de precio en la provincia

el gobierno provincial proyecta que desde septiembre policias de santa fe y rosario porten las pistolas taser

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Los nuevos precios de YPF para este lunes 18 de agosto

YPF volvió a cambiar los precios de los combustibles en Santa Fe: 11 ajustes en agosto con el sistema de microprecios

Plan integral de bacheo llevado a cabo por la Municipalidad en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe 

Plan Integral de Bacheo: trabajos previstos para esta semana

Lo último

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Último Momento
Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Ovación
Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: El Rugby Championship no existirá más

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"