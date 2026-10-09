Pullaro reconoció a policías reincorporados: "Ustedes cambiaron la institución policial y el rumbo de la provincia de Santa Fe"

La distinción se entregó en el marco de una nueva convocatoria a agentes retirados para que retornen a la fuerza a realizar tareas de custodia en espacios públicos.

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó diplomas a 88 agentes retirados, hombres y mujeres, que en 2024 decidieron reincorporarse a la Policía de Santa Fe, tras la convocatoria de la actual gestión para que colaboren con la implementación del Plan de Seguridad, que logró bajar la violencia en más de un 60%.

Además, recibieron el Sable del Brigadier 11 directores que llegaron a la jerarquía máxima, de general, durante este periodo de reincorporación, incluyendo a directores generales que en su momento no habían sido distinguidos.

El reconocimiento se enmarca en una nueva convocatoria del Gobierno Provincial a policías retirados, para ser reincorporados con el objetivo de realizar tareas de custodia en espacios públicos.

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Plan de Seguridad

Durante el acto, que se realizó en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, Pullaro agradeció a los hombres y mujeres, “que estaban en sus hogares descansando tras el esfuerzo de tantos años, porque el trabajo del policía es ofrecer su vida para cuidar la vida y los bienes de los demás, y decidieron en un momento muy duro que vivía la Provincia”, volver a ponerse a disposición de un Plan de Seguridad que es “ejemplo en el mundo. Hoy Santa Fe es ejemplo en Argentina y el mundo”.

En este sentido, recordó que en una reunión en el Banco Mundial, se tomó como ejemplo a Santa Fe por “cómo logramos revertir los índices de violencia y delito, cumpliendo la ley y respetando las garantías constitucionales, pero lo lograron ustedes, con su vocación de servicio, con su trabajo, inspirando a las nuevas camadas”.

“Ustedes cambiaron la institución policial y el rumbo de la provincia de Santa Fe, lograron que vuelvan las inversiones, que se vuelva a llenar el espacio público, que hayamos tenido los Juegos Suramericanos, sin ningún hecho de inseguridad. Y les quiero agradecer”, indicó el gobernador.

Por último, convocó a que “con el ejemplo puedan inspirar a las nuevas generaciones de policías, para que puedan saber el trabajo que llevaron adelante y, fundamentalmente, el de los próximos años. Nuestra provincia tiene que ser el ejemplo, la más segura de la República Argentina”, concluyó Pullaro.

Un buen policía nunca deja de serlo

A su turno, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, manifestó que “la situación de policía está vigente desde el día del egreso hasta el día que les toca dejar de vestir el uniforme, pero el buen policía nunca deja de serlo; y tenemos la ratificación, con el trabajo que han realizado: su desempeño vino a mostrarles a las nuevas generaciones lo que significa ser policía de la provincia de Santa Fe, con vocación y responsabilidad”.

En la oportunidad, el jefe de la Policía de la Provincia, Luis Maldonado, agradeció al personal policial reincorporado, por haber “entendido la necesidad de la convocatoria”, y se dirigió a los directores generales que hoy reciben este reconocimiento: “Deben ser conscientes de la responsabilidad que conlleva dentro de la Policía llevar esa máxima jerarquía. Es un legado con el cual deben educar, escuchar, atender al personal, tomar decisiones y ser responsables de las mismas”.

“Los insto a todos quienes hayan sido reincorporados a que traspasen sus experiencias, sus conocimientos al personal de las nuevas camadas, para que sigamos siendo todos una sola Policía por el bien de la seguridad pública y por el bien de todos los que transitamos el territorio de la invencible provincia de Santa Fe. Este plan de seguridad pública está demostrado que somos un ejemplo a nivel mundial”, concluyó Maldonado.

Participaron del acto el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes; y la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García, entre otras autoridades.

Nueva convocatoria

A 24 horas de haber lanzado una nueva convocatoria, el Gobierno Provincial ya recepcionó 136 inscripciones de personal policial retirado. El objetivo de la iniciativa es optimizar los recursos destinados a la seguridad pública y fortalecer la presencia policial.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 30 de octubre, de manera online a través del formulario https://forms.gle/UnVd2DGe2BXzN5sj7. La convocatoria -la segunda que realiza la actual gestión- alcanza a todo el territorio provincial, con prioridad en Rosario y La Capital.

Todos aquellos que se inscriban van a tener un proceso de análisis de sus fojas de servicio y sus antecedentes, para que luego el Poder Ejecutivo confeccione la nómina final de los convocados.