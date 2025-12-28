Córdoba impondrá multas o cárcel a los padres antivacunas: qué pasará en Santa Fe

El gobierno cordobés evalúa sancionar a quienes no cumplan con el calendario de vacunación infantil. Modificarán el Código de Convivencia.

Ante la histórica caída de las tasas de vacunación en toda la Argentina, las provincias están evaluando distintas estrategias. Ahora se supo que Córdoba tiene previsto sancionar a quienes no cumplan con el calendario obligatorio de vacunación infantil. El ministro de Salud cordobés, el médico Ricardo Pieckenstainer, dijo que se modificará el Código de Convivencia y que esa reforma incorporará un artículo que penalizará a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no cumplan con las vacunas obligatorias y gratuitas.

Las sanciones que impondrá el gobierno de la vecina provincia contemplan multas u hasta cinco días de arresto o su equivalente en tareas comunitarias para los incumplidores. ¿Qué pasará en Santa Fe?

Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

Por el momento, el Ministerio de Salud santafesino, a cargo de Silvia Ciancio, no evalúa seguir el camino de los cordobeses. Sí fortalecer las acciones que permitan llegar a más familias para intentar revertir la abrupta caída de las tasas de vacunación que ya generó el regreso de enfermedades severas como el sarampión y la tos convulsa que estaban controladas hace años gracias al cumplimiento del calendario.

Vacunas en escuelas y clubes

El 4 de diciembre, el gobierno de Santa Fe presentó Vax Team, un programa destinado a mejorar la cobertura de vacunación en 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La iniciativa fue anunciada ante equipos de salud y docentes, a quienes se les presentó una serie animada y un álbum de figuritas que son parte de la campaña. Ambos materiales se distribuirán en febrero en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia.

vacuna tos convulsa Argentina casos Córdoba impondrá multas o cárcel a los padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

En marzo, a través de Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con la vacunación en escuelas, priorizando los establecimientos con baja cobertura y los barrios vulnerables. De manera complementaria, vacunatorios móviles recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán junto con vecinales e instituciones para reforzar la campaña y visibilizar la importancia de completar el calendario. Las familias deberán acercarse a centros de salud y hospitales para controlar el carnet y recibir las figuritas correspondientes a cada dosis aplicada.

Alerta en Santa Fe por caída en la vacunación: "Hay poca percepción del riesgo de parte de los adultos"

Las vacunas son la única forma de prevenir enfermedades de una forma segura, accesible y gratuita. Sin embargo, en los últimos años empezó a advertirse en el país un descenso "sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación", tal como lo señaló la Sociedad Argentina de Pediatría.