Hugo Ramaccioni comenzó el jueves 3 de septiembre a la noche con síntomas similares a la gripe. Había estado a la intemperie los días previos, jornadas de lluvia que hicieron suponer a la familia de un posible estado gripal.

"Él me decía que le dolía mucho el cuerpo" dijo su esposa, Evangelina Gutiérrez. Ramaccioni se aisló en su domicilio y al día posterior (viernes) comenzó a tener fiebre. Su mujer cuenta que comenzó a llamar al 0800 el sábado a la 4:30 de la mañana y que recién la atendieron el domingo a las dos de la mañana.

"Me dijeron que al día siguiente (por el lunes) iban a hacerle el hisopado. Yo les dije que lo que más me preocupaba era que tenía temperatura muy alta. Me dijeron que tome paracetamol cada ocho horas que iba a aliviar la temperatura y los dolores corporales", relató en declaraciones al programa "De10", que se emite por la emisora LT10.

Evangelina contó que el lunes a la madrugada (antes de realizarle el hisopado) al no bajarle la temperatura decidió llamar al 107: "Yo llamaba al 107 porque consideraba que era una emergencia. Desde el 107 me preguntaban «¿por qué considera que es una emergencia»; les digo porque mi esposo hace tres o cuatro días que no baja de 37,5; 38".

Según contó, la recomendación de los profesionales del servicio de emergencia fue que tomara dipirona, algo que tampoco dio buen resultado porque la fiebre no bajaba. "Estuvo así todo el lunes. El martes a la madrugada vuelvo a llamar al 107 y les explico la situación; le di la novalgina, paracetamol", explicó.

Detalló que finalmente el servicio 107 llegó al domicilio: "Vinieron, me dijeron que los pulmones estaban bien". Subrayó que los profesionales le dijeron que tenía placas, otra posible causal de la fiebre y le recetaron amoxicilina.

Cuenta la esposa de Ramaccioni que el martes su estado general mejoró; sin embargo, los síntomas volvieron a aparecer el miércoles. "Me levantaba cada 15 minutos a tomarle la temperatura, paños fríos y lo metí en la ducha; fue la noche más dura. Todos me decían que debíamos esperar el resultado del hisopado. Yo explicaba que él hacía muchos días que estaba con temperatura alta, a mi me preocupaba que no le disminuía; no había forma".

Con relación a los síntomas, Gutiérrez detalló: "Desde el primer momento fueron catarro con hilos de sangre, temperatura, dolor de cabeza, corporal; todos eran síntomas de Covid. Él estuvo en mi casa seis días (del jueves 3 al miércoles 9) con temperaturas que llegaban a los 39, bajaban a los 37,5 y volvían a subir".

Al mediodía del miércoles, Evangelina volvió a contactarse con el servicio de emergencias: "Tuve que llamar al 107 a las tres de la tarde diciéndole que mi marido se iba a morir en mi casa, que ya había pedido un montón de veces que lo vengan a ver y que la temperatura no le bajaba, que yo no sabía qué más hacer".

"Mi esposo tuvo obesidad. No sabía cómo llevarlo a la ducha para bajarle la tempertatura", relató. Comentó que en un momento, le dijo "que no daba más, que se rendía porque no se podía parar y no tenía más aire".

Luego de tres horas sin que llegue la ambulancia, contó que volvió a llamar al 107 desesperada y que la respuesta fue que se calmara porque no era el único caso. Finalmente, Ramaccioni fue trasladado en ambulancia ese miércoles entre las 16 y las 16.30. Estuvo internado en el Cullen, donde recibió un llamado del 0800 en el cual le informaron que era positivo por Coronavirus".

"Yo no critico a los médicos, creo que lo que está mal es la forma en que trabajan entre el 0800 y el 107. No estoy haciendo una crítica a los profesionales pero sí al sistema y la forma de trabajar", aclaró.

"No lo salgo a contar como una crítica, no lo hago con malicia. Pero puede servir para que otra persona, en caso que tenga un familiar que está en esa situación, no dude en llevarlo a la guardia del hospital. Sé que es riesgozo, pero tampoco es justo que un familiar pase tantos días con tanto dolor", dijo conmovida Evangelina Gutiérrez, la esposa de Hugo Ramaccioni, quien murió este domingo de coronavirus.