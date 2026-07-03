Corte de tránsito en la subida de Alem hacia la Costa por un derrame de gasoil: trabajan bomberos y personal municipal

Un derrame de gasoil sobre la subida de avenida Alem, en sentido hacia la Costa y Paraná, obligó a implementar un corte de tránsito este viernes. Bomberos, agentes municipales y efectivos policiales trabajan en el lugar para evitar accidentes luego de que un automovilista derrapara sobre la calzada

Un importante derrame de gasoil provocó este viernes un corte de tránsito sobre la subida de avenida Alem , en la mano que conduce hacia la Costa y Paraná , en la ciudad de Santa Fe .

Según informaron desde el lugar, el combustible se extendió a lo largo de entre 400 y 500 metros , generando una superficie extremadamente resbaladiza y un alto riesgo para quienes circulaban por la zona.

Como consecuencia del derrame, un automovilista perdió el control de su vehículo y derrapó, aunque hasta el momento no se reportaron personas lesionadas.

Ante esta situación, personal de Tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, junto con efectivos de la Policía, dispuso un corte preventivo de la circulación para permitir las tareas de limpieza y garantizar la seguridad vial.

En tanto, Bomberos trabajan sobre la calzada con materiales absorbentes para retirar el combustible y recuperar las condiciones normales de adherencia del pavimento, una tarea que demanda varios minutos debido a la extensión del derrame.

Recomiendan evitar la zona

Mientras continúan los trabajos, las autoridades solicitaron a los conductores evitar la subida de avenida Alem hacia la Costa y optar por vías alternativas para prevenir demoras y reducir el riesgo de nuevos incidentes.

Se recomienda además circular con extrema precaución en los sectores cercanos, respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando y reducir la velocidad en caso de transitar por la zona.