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Cortes en la Autopista Santa Fe-Rosario por una protesta de trabajadores municipales de Utram

Los manifestantes realizan cortes alternados a la altura de Circunvalación Oeste en reclamo del cumplimiento de la paritaria, el pago de suplementos, categorías y el pase a planta permanente.

29 de julio 2026 · 08:48hs
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Corte del gremio sobre Autopista Santa Fe-Rosario

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Corte del gremio sobre Autopista Santa Fe-Rosario

Los trabajadores municipales nucleados en la Unión de Trabajadores Municipales (Utram) llevan adelante este miércoles una protesta con cortes alternados de tránsito sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de la bajada a Circunvalación Oeste, lo que genera demoras para quienes circulan en ambos sentidos.

La medida fue resuelta por el sindicato luego de dos días de estado de asamblea y quite de colaboración en la base Derqui, desde donde aseguran que no obtuvieron respuestas por parte del Ejecutivo municipal.

Utram reclama el cumplimiento de la paritaria

El secretario general de UTRAM, Alberto Sosa, explicó que la decisión de salir a la ruta responde al incumplimiento de parte del acuerdo paritario correspondiente al mes de julio.

Entre los principales reclamos, el gremio exige:

  • Pago de suplementos adeudados.
  • Otorgamiento de categorías.
  • Pase a planta permanente de trabajadores afiliados al sindicato.

Además, Sosa denunció que los afiliados a Utram reciben un trato desigual respecto de los representados por Asoem, situación que, según afirmó, motivó el endurecimiento del plan de lucha.

Denuncian desigualdad en el reparto de horas extras

Otro de los puntos que genera conflicto es la distribución de las horas extras.

Desde el sindicato sostienen que existen trabajadores que perciben entre 80 y 100 horas adicionales, mientras que otros afiliados apenas acceden a 10 o 15 horas, una diferencia que consideran injustificada.

También solicitaron que se regularice la situación del personal de Recursos Humanos que desempeña funciones en la base Derqui.

Preocupación por el mantenimiento de los desagües

Sosa remarcó que el personal de la base Derqui desarrolla tareas consideradas fundamentales para la ciudad, ya que se encarga del mantenimiento de bocas de tormenta, alcantarillas y desagües.

El dirigente advirtió que estos trabajos adquieren especial importancia ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, debido a que contribuyen a disminuir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.

En ese sentido, pidió que el conflicto encuentre una pronta solución para garantizar el normal funcionamiento de un servicio que calificó como esencial.

Se mantienen las guardias mínimas

Desde Utram informaron que, pese a las medidas de fuerza, se mantendrán las guardias mínimas y la prestación de los servicios esenciales, en cumplimiento de la normativa vigente.

Mientras tanto, los cortes alternados sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Circunvalación Oeste, continúan generando complicaciones en el tránsito y demoras para los automovilistas.

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