La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este domingo 12 de octubre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este domingo
Corresponden al domingo 12 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
12 de octubre 2025 · 08:13hs
• 8.30 a 12.30 en la zona de:
-bulevar Gálvez, Maipú, Alberdi y Güemes
-Agustín Delgado, J. M. Zuviría 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
