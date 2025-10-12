Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

Corresponden al domingo 12 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

12 de octubre 2025 · 08:13hs




La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, interrumpirá el servicio este domingo 12 de octubre en SANTA FE

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

-bulevar Gálvez, Maipú, Alberdi y Güemes

-Agustín Delgado, J. M. Zuviría 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso






