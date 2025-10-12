Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Valentin Vacherot da la sorpresa del año: de la qualy al título en Shanghai. Enterate cómo arrancará la semana con el ranking de la ATP.

¡ Misión cumplida para Valentin Vacherot ! El tenista monegasco vivió la semana más inolvidable de su carrera al consagrarse campeón del Masters 1000 de Shanghai , en una gesta histórica que quedará marcada en los registros del tenis mundial.

Vacherot llegó al torneo desde la qualy y encadenó nueve victorias consecutivas , incluida una impactante ante Novak Djokovic , para luego superar en la final a su primo hermano Arthur Rinderknech , con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3. De esta manera, no solo consiguió su primer título ATP, sino que lo hizo en un torneo de la categoría Masters 1000 , uno de los más importantes del circuito.

“Es la mejor semana de mi vida”, reconoció Vacherot tras la final.

El triunfo tendrá un impacto notable en el ranking mundial, ya que el monegasco ascenderá 164 puestos y se instalará como número 40 del mundo a partir de la próxima semana, marcando un crecimiento meteórico en su carrera.

Por su parte, Rinderknech también alcanzó un hito histórico: pese a perder la final, logrará su mejor clasificación ATP, escalando hasta el 28° lugar del mundo.

El Masters 1000 de Shanghai también dejó movimientos en la cima del ranking. Con Carlos Alcaraz sin participar, el español amplió su ventaja sobre Jannik Sinner, quien no pudo defender su título tras retirarse en tercera ronda por lesión.

El top 10 queda conformado de la siguiente manera:

Carlos Alcaraz – 11.340 puntos

Jannik Sinner – 10.000

Alexander Zverev – 5.930

Taylor Fritz – 4.645

Novak Djokovic – 4.580

Ben Shelton – 4.100

Alex De Miñaur – 3.935

Lorenzo Musetti – 3.645

Jack Draper – 3.590

Karen Khachanov – 3.190

Entre los franceses, Arthur Rinderknech suma 1.952 puntos y Valentin Vacherot 1.283, cifras que reflejan la explosión internacional de ambos jugadores en el circuito profesional.

La semana en Shanghai quedará en la historia como una de las mayores sorpresas del tenis moderno, y sin dudas, un impulso decisivo para la carrera de Vacherot, que ya se proyecta entre los principales protagonistas del circuito.