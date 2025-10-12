Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Las tareas se llevan a cabo tanto en la costanera Oeste como en la Este, en el Paseo de la Laguna y en Los Alisos

Con el fin de llegar en óptimas condiciones a la temporada de verano 2025-2026, la Municipalidad realiza distintas tareas para acondicionar las playas, sectores de recreación y el entorno. De esta manera, distintas áreas trabajan en las costaneras Este y Oeste, donde se realizan movimientos y limpieza de la arena, despeje de vegetación, recuperación de veredas y trabajos de pintura. Las tareas comenzaron a principios de este mes con la intención de llegar a la apertura del periodo estival en noviembre.

Las acciones comprenden todo el sector oeste de la costanera, desde el Puente Colgante hasta el Monumento a José Artigas, y del lado este, desde la rotonda de la Mujer hasta el extremo norte, donde está la gruta de la Virgen del Cerro, incluido el Paseo de la Laguna. Entre otras acciones, se puede mencionar que en el sector del Espigón II hasta el Code, con motoniveladoras, retropalas, y tractores con arados de discos y rastras, se acondiciona el sector de arena.

El subsecretario de Intervenciones Urbanas municipal, Pablo Degiorgio, manifestó: “Estamos haciendo desmalezado y optimizando la zona de solarium, de la arena, y luego vamos a colocar canchas de fútbol y voley. Los trabajos se hacen en el sector que está entre el Espigón y el espejo de agua, el talud de la costanera que va de la vereda alta a la baja y de ésta a la arena entre el Espigón I y el Faro. Los trabajos comenzaron el 1 de octubre con la idea de llegar a la apertura de la temporada de playas en noviembre”.

trabajos playas Los trabajos de cara a la temporada de playa 2025/2026 gentileza

El funcionario destacó que estos trabajos se hacen en conjunto entre distintas áreas y con personal de la Municipalidad. “También se está fabricando toda la señalética puntual para la temporada, se está arreglando la vereda baja, se están pintando las escaleras, el muro de la costanera vieja. Además se hace la señalética horizontal de la costanera, tanto sendas peatonales como líneas de frenado, cordones, rampas, parada de colectivo, reparación de garitas, entre otras cosas; y se interviene tanto de la Este como de la Oeste, como del Paseo de la Laguna y Los Alisos”, cerró Degiorgio.

Distintas tareas

Pero además, desde la dirección de Construcciones se interviene entre el Puente Colgante y El Faro donde se realizan tareas de pintado del murallón, limpieza y pintado de las letras corpóreas, Desde el área de Movilidad, se reponen lajas y se arregla la vereda, se pintan los cordones y rampas de acceso, entre otras, Vale mencionar que estas tareas se realizan con personal y cuadrillas municipales.

En la zona de la arena, de El Faro hacia el norte en la costanera Oeste, se colocarán cuatro arcos de fútbol para completar dos canchas y dos postes para cancha de voley. En la zona del Espigón I, se van a fabricar y colocar cinco sistemas de duchas para la temporada estival. También para esta zona se están fabricando para luego instalar cartelería nueva de acceso a este sector de la costanera.

Es importante mencionar que también se vuelve a poner a punto la playa Los Alisos ubicada en barrio El Pozo, Allí el año pasado se realizó una fuerte intervención de recuperación de todo ese sector para el disfrute de los vecinos. Para esta temporada se retoman las tareas y se realiza un mantenimiento de la arena y todo el entorno.

Trabajo playas Los trabajos de cara a la temporada de playa 2025/2026 gentileza

También el sector vial

Pero no solo se llevan a cabo trabajos en los sectores de playa y solarium sino en todo el entorno. Desde el área de Mantenimiento Vial se realiza bacheo asfáltico, además sellado de grietas, juntas y fisuras. La intervención se hace en todo el sector, en ambas costaneras, y también se coloca más material granular en el Paseo de la Laguna.

En esta línea, desde la dirección de Movilidad, en ambos costados de la laguna Setúbal, se realizan tareas de pintura integral en bicisendas, se reparan y pintan cordones y rampas, sendas peatonales, sectores de detención del transporte público, y de cordones. También se fabrican y colocan carteles nomencladores y también indicadores para la temporada de playas.

En todo el paseo bajo de la costanera Oeste se pintan los pasamanos, las escaleras, y caños y pilares de la vereda. También se refuerza el pintado de cordones, dársenas, rampas, sendas peatonales y bases de las columnas de iluminación en la costanera Este. El área de Alumbrado Público instala nuevas luminarias en la zona del Espigón I; y realiza mantenimiento en las luminarias tanto en la costanera Este como en la Oeste y el Paseo la Laguna.

LEER MÁS: Las fotomultas para motos ya funcionan en la ciudad: qué infracciones son las más comunes y cuál es su valor