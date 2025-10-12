Uno Santa Fe | Información General | niño

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

La justicia de Córdoba lanzó una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, sustraído de su domicilio

12 de octubre 2025 · 12:44hs
Buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y abuela.  

Buscan a un niño de 5 años tras el asesinato de su madre y abuela.

 

La justicia de Córdoba lanzó una alerta de búsqueda internacional para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodriguez Laurta, un niño de 5 años que fue sustraído de su domicilio en el barrio Villa Serrana (Villa Rivera Indarte) este sábado, luego del brutal asesinato de su madre y su abuela. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, ya activó la Alerta Sofía y los pedidos de captura a Interpol.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya. Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la casa de su expareja en la calle San Pedro de Toyos el sábado por la mañana y mató a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego. Se sospecha que el agresor intenta huir hacia Uruguay.

El niño con su padre
El niño con su padre, quien lo habría secuestrado

El niño con su padre, quien lo habría secuestrado

La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.

A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque. Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada "Varones Unidos".

niño crimen búsqueda
Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro estuvo en la mesa de Mirtha Legrand

Pullaro en La Noche de Mirtha: "Recibí amenazas y disparos en mi casa por enfrentar al narcotráfico"

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Nuevas formas de pagar el boleto con la tarjeta Sube

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

El papa León XIV

"No abandonemos a nuestros hermanos": el papa León XIV pidió apoyo a los cristianos perseguidos

Lo último

Elecciones claves: el mejor y el peor escenario para Javier Milei, según el politólogo Andrés Malamud

Elecciones claves: el mejor y el peor escenario para Javier Milei, según el politólogo Andrés Malamud

Cómo es en detalle la tesis doctoral del santafesino premiado por los avances en la lucha contra el Alzheimer

Cómo es en detalle la tesis doctoral del santafesino premiado por los avances en la lucha contra el Alzheimer

Messi vuelve a la Selección Argentina para jugar los últimos amistosos del año

Messi vuelve a la Selección Argentina para jugar los últimos amistosos del año

Último Momento
Elecciones claves: el mejor y el peor escenario para Javier Milei, según el politólogo Andrés Malamud

Elecciones claves: el mejor y el peor escenario para Javier Milei, según el politólogo Andrés Malamud

Cómo es en detalle la tesis doctoral del santafesino premiado por los avances en la lucha contra el Alzheimer

Cómo es en detalle la tesis doctoral del santafesino premiado por los avances en la lucha contra el Alzheimer

Messi vuelve a la Selección Argentina para jugar los últimos amistosos del año

Messi vuelve a la Selección Argentina para jugar los últimos amistosos del año

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Ovación
Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos