Cortes programados por EPE para este fin de semana

Cortes programados para este sábado 7 y domingo 8 de febrero en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, retiro de línea, mantenimiento y reformas en subestación, i nterrumpirá el servicio este sábado 7 y domingo 8 de febrero en SANTA FE y SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 7 a 9 en la zona de:

- Obispo Gelabert, Santiago del Estero, 1 de mayo y Urquiza

- Bulevar Gálvez, Alberdi, Maipú y Marcial Candioti

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Juan del Campillo, Luciano Molinas, Güemes y Alberdi

• 7 a 10 en la zona: Gorriti, Azcuénaga, avenida Circunvalación y Florencio Sánchez

• 9 a 12 en la zona: Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Francia y 4 de Enero

Domingo 8

SANTA FE

• 6.30 a 9.30 en la zona de: Obispo Gelabert, Cándido Pujato, Urquiza y 9 de julio

• 7 a 12 en la zona de: General López, Entre Ríos, San Jerónimo y 1 de mayo

• 7.30 a 11.30 en la zona: Juan de Garay, San Jerónimo, Urquiza y Mendoza

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona: Gamboa, Puccineli, Santa Rosa y Cortada Yerba

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso