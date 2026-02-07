Cortes programados por EPE para este fin de semana

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, retiro de línea, mantenimiento y reformas en subestación, interrumpirá el servicio este sábado 7 y domingo 8 de febrero en SANTA FE y SAN JOSÉ DEL RINCÓN
Sábado 7
SANTA FE
• 7 a 9 en la zona de:
- Obispo Gelabert, Santiago del Estero, 1 de mayo y Urquiza
- Bulevar Gálvez, Alberdi, Maipú y Marcial Candioti
• 8.30 a 11.30 en la zona de: Juan del Campillo, Luciano Molinas, Güemes y Alberdi
• 7 a 10 en la zona: Gorriti, Azcuénaga, avenida Circunvalación y Florencio Sánchez
• 9 a 12 en la zona: Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Francia y 4 de Enero
Domingo 8
SANTA FE
• 6.30 a 9.30 en la zona de: Obispo Gelabert, Cándido Pujato, Urquiza y 9 de julio
• 7 a 12 en la zona de: General López, Entre Ríos, San Jerónimo y 1 de mayo
• 7.30 a 11.30 en la zona: Juan de Garay, San Jerónimo, Urquiza y Mendoza
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 12 en la zona: Gamboa, Puccineli, Santa Rosa y Cortada Yerba
