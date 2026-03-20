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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 20 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes

20 de marzo 2026 · 06:54hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, mantenimiento, reemplazo de poste y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 20 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7.30 a 9.30 en la zona de: Juan del Campillo, Córdoba, San Jerónimo y Pedro Vittori

• 8 a 11 en la zona de: Junín, Hipólito Irigoyen, San Lorenzo y Urquiza

• 8 a 12 en la zona de: Cassanello, Castelli, Urquiza y San Lorenzo

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Chaco, Callejón Roca, Alsina y Bernardo De Irigoyen

• 9 a 11 en la zona de: Pedro Ferré, Luciano Torrent, 1° de Mayo y San Jerónimo

SANTO TOMÉ

• 9 a 11 en la zona de : Malvinas Argentinas, 12 de septiembre, Frutos y 4 de Enero

SAUCE VIEJO

• 9 a 11 en la zona de: RN 11, Chile, Rivadavia y Bolivia

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 10 en la zona de: RP1, Inés Alvarez, Callejón Acería y Timbó

• 8 a 11 en la zona de: Curupíes, Timbó, Zorzales y Las Garzas

ARROYO LEYES

• 10 a 13 en la zona de: Santa Rosa, Los Fresnos, Perpetuo Socorro hacia el oeste

• 11 a 13 en la zona de: Calle 2, Calle 18, Calle 9A y Calle 19,5

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe San José del Rincón Santo Tomé Sauce Viejo
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