La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, mantenimiento, reemplazo de poste y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 20 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 20 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7.30 a 9.30 en la zona de: Juan del Campillo, Córdoba, San Jerónimo y Pedro Vittori
• 8 a 11 en la zona de: Junín, Hipólito Irigoyen, San Lorenzo y Urquiza
• 8 a 12 en la zona de: Cassanello, Castelli, Urquiza y San Lorenzo
• 8.30 a 11.30 en la zona de: Chaco, Callejón Roca, Alsina y Bernardo De Irigoyen
• 9 a 11 en la zona de: Pedro Ferré, Luciano Torrent, 1° de Mayo y San Jerónimo
SANTO TOMÉ
• 9 a 11 en la zona de : Malvinas Argentinas, 12 de septiembre, Frutos y 4 de Enero
SAUCE VIEJO
• 9 a 11 en la zona de: RN 11, Chile, Rivadavia y Bolivia
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 10 en la zona de: RP1, Inés Alvarez, Callejón Acería y Timbó
• 8 a 11 en la zona de: Curupíes, Timbó, Zorzales y Las Garzas
ARROYO LEYES
• 10 a 13 en la zona de: Santa Rosa, Los Fresnos, Perpetuo Socorro hacia el oeste
• 11 a 13 en la zona de: Calle 2, Calle 18, Calle 9A y Calle 19,5
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