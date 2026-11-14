La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ4
Cortes programados por EPE para este fin de semana
Cortes programados para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SÁBADO
Santa Fe
• 8 a 9: Colodrero, Zenteno, Vittori y 9 de julio
Retiro de línea
• 8 a 10: French, Pavón, italia y Echague
Reemplazo de postes
• 10 a 12: Bulevar Gálvez, Chacabuco, Belgrano y Marcial Candioti
Retiro de línea
Santo Tomé
• 8 a 9: Complejo habitacional Dos Lagunas
Mantenimiento
DOMINGO
Santa Fe
• 8 a 9:
- San Martín, Juan de Garay, Sara Faisal y Monseñor Zazpe
Instalación de Elementos de Maniobra
- Belgrano, 25 de mayo, Tucumán y Vera
- Calchines, Gobernador Candioti, Avellaneda y Alem
Cambio de transformador
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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