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Cortes programados por EPE para este fin de semana

Cortes programados para este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

14 de noviembre 2026 · 09:17hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ4

SÁBADO

Santa Fe

• 8 a 9: Colodrero, Zenteno, Vittori y 9 de julio

Retiro de línea

• 8 a 10: French, Pavón, italia y Echague

Reemplazo de postes

• 10 a 12: Bulevar Gálvez, Chacabuco, Belgrano y Marcial Candioti

Retiro de línea

Santo Tomé

• 8 a 9: Complejo habitacional Dos Lagunas

Mantenimiento

DOMINGO

Santa Fe

• 8 a 9:

- San Martín, Juan de Garay, Sara Faisal y Monseñor Zazpe

Instalación de Elementos de Maniobra

- Belgrano, 25 de mayo, Tucumán y Vera

- Calchines, Gobernador Candioti, Avellaneda y Alem

Cambio de transformador

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE Santa Fe Santo Tomé
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