La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 11 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, RECREO y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 11 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 9: Aristóbulo del Valle, Reg. 12 de Infantería, Sarmiento y Beruti
Mantenimiento
• 8 a 10:
- Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Pasaje Parpal
Mantenimiento
- Ayacucho, Diagonal Aguado, Bernardo de Irigoyen y Matheu
Mantenimiento
- Amenábar, Solís, Jujuy y Arenales
Reemplazo de postes
• 8 a 11: avenida Facundo Zuviría, Huergo, Gorostiaga y San Lorenzo
Reemplazo de postes
• 8:30 a 12:30: Antonio Godoy, Beruti, Dorrego y Pavón
Mantenimiento de subestación
• 9 a 10: Alto Verde: Desde la intersección de Héctor Rodríguez y Demetrio Gómez hasta La Boca
Despeje de Electroductos
• 9 a 13:
- Quiroga, De La Salle, Arzeno y Lehmann
Reemplazo de postes
- Teniente Loza, Chubut, Larrechea y Diagonal Obligado
Tendido de línea
• 10 a 12:
- Matheu, 4 de Enero, 1° de Mayo y Gorriti
Reemplazo de postes
- Hernandarias, Urquiza, 9 de Julio y Cassanello
Reemplazo de postes
•10 a 13: Alsina, Pío Pandolfo, Chaco y Funes
Reemplazo de postes
• 10:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Ayacucho, Larrea y San José
Reemplazo de postes
• 12 a 14:
- Reinares, Grandoli, Mantovani y Neuquén
Despeje de Electroductos
- Alberti, Padre Genesio, Pasaje Paraguay y San Lorenzo
Despeje de electroductos
- Alberdi, Gorostiaga, Alvear y Cassanello
Retiro de línea
SANTO TOMÉ
• 10 a 12: San Martín, Necochea, Almaraz y Pueyrredón
Reemplazo de postes
• 10 a 14: Vélez Sarsfield, Reconquista, México y calle 14. Incluye barrio Costa Azul
Reemplazo de postes
• 12 a 13: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires
Despeje de electroductos
RECREO
• 9 a 13: Por Migno, entre Quiroga e Iturraspe
Reemplazo de postes
SAUCE VIEJO
• 8 a 10: RN 11, Margaritas, Chañar y Fresnos
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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