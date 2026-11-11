Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 11 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Sauce Viejo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 11 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, RECREO y SAUCE VIEJO

• 8 a 9: Aristóbulo del Valle, Reg. 12 de Infantería, Sarmiento y Beruti

Mantenimiento

• 8 a 10:

- Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Pasaje Parpal

Mantenimiento

- Ayacucho, Diagonal Aguado, Bernardo de Irigoyen y Matheu

Mantenimiento

- Amenábar, Solís, Jujuy y Arenales

Reemplazo de postes

• 8 a 11: avenida Facundo Zuviría, Huergo, Gorostiaga y San Lorenzo

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Antonio Godoy, Beruti, Dorrego y Pavón

Mantenimiento de subestación

• 9 a 10: Alto Verde: Desde la intersección de Héctor Rodríguez y Demetrio Gómez hasta La Boca

Despeje de Electroductos

• 9 a 13:

- Quiroga, De La Salle, Arzeno y Lehmann

Reemplazo de postes

- Teniente Loza, Chubut, Larrechea y Diagonal Obligado

Tendido de línea

• 10 a 12:

- Matheu, 4 de Enero, 1° de Mayo y Gorriti

Reemplazo de postes

- Hernandarias, Urquiza, 9 de Julio y Cassanello

Reemplazo de postes

•10 a 13: Alsina, Pío Pandolfo, Chaco y Funes

Reemplazo de postes

• 10:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Ayacucho, Larrea y San José

Reemplazo de postes

• 12 a 14:

- Reinares, Grandoli, Mantovani y Neuquén

Despeje de Electroductos

- Alberti, Padre Genesio, Pasaje Paraguay y San Lorenzo

Despeje de electroductos

- Alberdi, Gorostiaga, Alvear y Cassanello

Retiro de línea

SANTO TOMÉ

• 10 a 12: San Martín, Necochea, Almaraz y Pueyrredón

Reemplazo de postes

• 10 a 14: Vélez Sarsfield, Reconquista, México y calle 14. Incluye barrio Costa Azul

Reemplazo de postes

• 12 a 13: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires

Despeje de electroductos

RECREO

• 9 a 13: Por Migno, entre Quiroga e Iturraspe

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

• 8 a 10: RN 11, Margaritas, Chañar y Fresnos

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso