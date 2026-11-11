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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 11 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Sauce Viejo

11 de noviembre 2026 · 07:20hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 11 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, RECREO y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 9: Aristóbulo del Valle, Reg. 12 de Infantería, Sarmiento y Beruti

Mantenimiento

• 8 a 10:

- Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Pasaje Parpal

Mantenimiento

- Ayacucho, Diagonal Aguado, Bernardo de Irigoyen y Matheu

Mantenimiento

- Amenábar, Solís, Jujuy y Arenales

Reemplazo de postes

• 8 a 11: avenida Facundo Zuviría, Huergo, Gorostiaga y San Lorenzo

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: Antonio Godoy, Beruti, Dorrego y Pavón

Mantenimiento de subestación

• 9 a 10: Alto Verde: Desde la intersección de Héctor Rodríguez y Demetrio Gómez hasta La Boca

Despeje de Electroductos

• 9 a 13:

- Quiroga, De La Salle, Arzeno y Lehmann

Reemplazo de postes

- Teniente Loza, Chubut, Larrechea y Diagonal Obligado

Tendido de línea

• 10 a 12:

- Matheu, 4 de Enero, 1° de Mayo y Gorriti

Reemplazo de postes

- Hernandarias, Urquiza, 9 de Julio y Cassanello

Reemplazo de postes

•10 a 13: Alsina, Pío Pandolfo, Chaco y Funes

Reemplazo de postes

• 10:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Ayacucho, Larrea y San José

Reemplazo de postes

• 12 a 14:

- Reinares, Grandoli, Mantovani y Neuquén

Despeje de Electroductos

- Alberti, Padre Genesio, Pasaje Paraguay y San Lorenzo

Despeje de electroductos

- Alberdi, Gorostiaga, Alvear y Cassanello

Retiro de línea

SANTO TOMÉ

• 10 a 12: San Martín, Necochea, Almaraz y Pueyrredón

Reemplazo de postes

• 10 a 14: Vélez Sarsfield, Reconquista, México y calle 14. Incluye barrio Costa Azul

Reemplazo de postes

• 12 a 13: Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires

Despeje de electroductos

RECREO

• 9 a 13: Por Migno, entre Quiroga e Iturraspe

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

• 8 a 10: RN 11, Margaritas, Chañar y Fresnos

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE miércoles Santa Fe Santo Tomé
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