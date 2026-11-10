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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 10 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

10 de noviembre 2026 · 07:00hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 10 de noviembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12:

- República de Siria, 25 de Mayo, Funes y Neuquén

Mantenimiento

- por calle Velocidad y Resistencia entre El Tala y RN 168

Mantenimiento

• 9 a 13: Beruti, Chiclana, Diagonal Santa Fe y Larrea

Retiro de línea

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 9: Santa Rosa, Guzmán, Gamboa y Moreyra

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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