La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 10 de noviembre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 10 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
10 de noviembre 2026 · 07:00hs
SANTA FE
• 8 a 12:
- República de Siria, 25 de Mayo, Funes y Neuquén
Mantenimiento
- por calle Velocidad y Resistencia entre El Tala y RN 168
Mantenimiento
• 9 a 13: Beruti, Chiclana, Diagonal Santa Fe y Larrea
Retiro de línea
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 9: Santa Rosa, Guzmán, Gamboa y Moreyra
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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