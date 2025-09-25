Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 25 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento de subestación, cambio de poste/columna, maniobras de reconfiguración y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este jueves 25 septiembre en SANTA FE Y ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: bulevar Pellegrini, Iturraspe, Facundo Zuviría y López y Planes

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Salta, Lisandro de la Torre, Gaboto y Pasaje Alfonso

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Jujuy, Lamadrid, Roque Sáenz Peña y Roberto Arlt

• 9 a 13 en la zona de: Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Doctor Zavalla y Roque Sáenz Peña

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Blas Parera, Estanislao Zeballos, Estrada y Ángel Cassanello

• 13 a 16 en la zona de:

- Pedro Zenteno, Padilla, Mitre y Marcial Candioti

- avenida Galicia- Obispo Boneo, Tacuarí Sarmiento y Regis Martínez

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: RP1, entre calles 10 y 26 hacia ambos lados de la ruta

