Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 25 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

25 de septiembre 2025 · 07:19hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento de subestación, cambio de poste/columna, maniobras de reconfiguración y mantenimiento, interrumpirá el servicio este jueves 25 septiembre en SANTA FE Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 11 en la zona de: bulevar Pellegrini, Iturraspe, Facundo Zuviría y López y Planes

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Salta, Lisandro de la Torre, Gaboto y Pasaje Alfonso

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Jujuy, Lamadrid, Roque Sáenz Peña y Roberto Arlt

• 9 a 13 en la zona de: Juan de Garay, Monseñor Zazpe, Doctor Zavalla y Roque Sáenz Peña

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Blas Parera, Estanislao Zeballos, Estrada y Ángel Cassanello

• 13 a 16 en la zona de:

- Pedro Zenteno, Padilla, Mitre y Marcial Candioti

- avenida Galicia- Obispo Boneo, Tacuarí Sarmiento y Regis Martínez

ARROYO LEYES

• 9 a 12 en la zona de: RP1, entre calles 10 y 26 hacia ambos lados de la ruta

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

Dos ganadores se repartieron más de $3.700 millones en el Quini 6

Triple femicidio: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por una red social

Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

Dos ganadores se repartieron más de $3.700 millones en el Quini 6

Triple femicidio: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por una red social

Un jueves a puro sol en la ciudad de Santa Fe

Horóscopo: predicciones signo por signo

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Colón salvado pero con dudas: el crédito de Medrán se erosiona

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

