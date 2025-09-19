Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 19 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

19 de septiembre 2025 · 07:07hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 19 septiembre en SANTA FE

• 8.30 a 10.30 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Vieytes, 4 de Enero y Gobernador Freyre

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Gorriti, Larrea, Menchaca y Pasaje Geneyro

• 9 a 13 en la zona de: Blas Parera, Berutti, Francisco Fernández y Pasaje Santa Fe

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Empresa Provincial de la Energía
