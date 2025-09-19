La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este viernes 19 septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este viernes
Corresponden al viernes 19 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
19 de septiembre 2025 · 07:07hs
• 8.30 a 10.30 en la zona de: Regimiento 12 de Infantería, Vieytes, 4 de Enero y Gobernador Freyre
• 9.30 a 11.30 en la zona de: Gorriti, Larrea, Menchaca y Pasaje Geneyro
• 9 a 13 en la zona de: Blas Parera, Berutti, Francisco Fernández y Pasaje Santa Fe
