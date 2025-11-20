Cortes programados por EPE para este jueves

Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Corresponden al jueves 20 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Arroyo Leyes

20 de noviembre 2025 · 06:55hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por trabajos de mantenimiento, reemplazo de transformador, maniobras de reconfiguración y reemplazo de poste o columna BT, interrumpirá el servicio este jueves 20 de noviembre en SANTA FE y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Estanislao Zeballos, Azcuénaga, San José y Aguado

- Casanello, Obispo Boneo, Estrada y Blas Parera

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Av. JJ Paso, 3 de febrero, Dr. Zavalla y Arenales

• 9 a 12 en la zona de: Salvador del Carril, Martín Zapata, avenida General Paz y Alvear

• 14 a 16 en la zona de:

- Mitre, Avellaneda, Padre Genesio y Regimiento 12 de Infantería

- Blas Parera, Don Guanella, Obispo Boneo y Europa

- Teniente Loza, Misiones, Reinares y avenida Santa Fe

- Facundo Quiroga, Presbítero Genaro Silva, Arzeno y Cafferata

ARROYO LEYES

• 10 a 14 en la zona de: RP1, calle 105, call3 114 hasta arroyo Ubajay

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

