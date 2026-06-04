La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 4 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 4 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10: Dorrego, Antonia Godoy, Pasaje Roca y Pasaje Judiciales
Mantenimiento
• 8 a 12: RN168, Soria, Camino Distéfano y Callejón 3 (La Guardia)
Despeje de Electroductos
• 9 a 11: Blas Parera, Chaco, Callejón Aguirre y Azcuénaga
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 13: Doctor Zavalla, Roque Sáenz Peña, Alberti y Ayacucho
Retiro de línea
• 10 a 13:
- avenida Perón, Pasaje Irala, Iturraspe y La Paz
- Cochabamba, López y Planes, Iturraspe y Pasaje Irala
Mantenimiento
• 11 a 13: Teniente Loza, Chaco, Tacuaritas y Diagonal Obligado
Reemplazo de Conductores
• 12 a 16:
- RN 168, Quiloazas, Matacos y terraplén oeste (Colastiné)
- De la Salle, Estanislao López, RN 168 y Soria (La Guardia)
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8:30 a 12:30: Complejos Habitacionales Las Almenas, El Pinar y Plaza
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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