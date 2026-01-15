Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 15 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, maniobras de reconfiguración y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este jueves 15 de enero en SANTA FE y SAUCE VIEJO

• 6.30 a 8.30 en la zona de: Francia, Santiago del Estero, Suipacha y 9 de julio

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Blas Parera, Berutti, Azcuénaga y Lehmann.

• 9 a 11 en la zona de:

- Gorriti, Pasaje Guevara, Carranza y Menchaca

- Javier de la Rosa, Regimiento 12 de Infantería, Blas Parera y Servando Bayo

- Casanello, Castelli, Facundo Zuviria y San Lorenzo

- Aristóbulo del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de julio

- Chaco, Neuquén, Menchaca y Bernard

• 12 a 16 en la zona de: Estanislao Zeballos, JM Zuviría, Facundo Zuviria y Doctor Zavalla

SAUCE VIEJO

• 9 a 13 en la zona de: RN11, Aromos, Almirante Brown y Claveles

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso