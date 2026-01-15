La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, maniobras de reconfiguración y mantenimiento, interrumpirá el servicio este jueves 15 de enero en SANTA FE y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 15 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo
SANTA FE
• 6.30 a 8.30 en la zona de: Francia, Santiago del Estero, Suipacha y 9 de julio
• 8.30 a 12.30 en la zona de: Blas Parera, Berutti, Azcuénaga y Lehmann.
• 9 a 11 en la zona de:
- Gorriti, Pasaje Guevara, Carranza y Menchaca
- Javier de la Rosa, Regimiento 12 de Infantería, Blas Parera y Servando Bayo
- Casanello, Castelli, Facundo Zuviria y San Lorenzo
- Aristóbulo del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de julio
- Chaco, Neuquén, Menchaca y Bernard
• 12 a 16 en la zona de: Estanislao Zeballos, JM Zuviría, Facundo Zuviria y Doctor Zavalla
SAUCE VIEJO
• 9 a 13 en la zona de: RN11, Aromos, Almirante Brown y Claveles
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
