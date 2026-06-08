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La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de vacunación sigue en Santa Fe para atender población de riesgo y adultos mayores. Esta semana se brindará atención en varios puntos de la ciudad

8 de junio 2026 · 09:13hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

José Busiemi

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La inoculación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32.ª y 36.ª de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

También la vacunación contra tos convulsa en Santa Fe

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará el jueves 11 en la Plaza Santa Rita (Chiclana y Florencio Fernández), de 10 a 15. En tanto, el viernes 12, se instalará en el Palacio Municipal (Salta 2951), de 10 a 14 y el sábado 13 estará montado en la Plaza de las Banderas (Marcial Candioti 4110), de 9 a 12.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).

Santa Fe vacunación Sincicial embarazadas
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