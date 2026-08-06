La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 6 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 6 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
8 a 10:
- Larrea, General Paz, Castelli y San Martín
Despeje de Electroductos
- Demetrio Gómez, Quiróz, Paredes y Padre Bunting (Alto Verde)
Reemplazo de postes
Teniente Loza, Espinoza, Rosatti y avenida Santa Fe
Reemplazo de postes
- avenida Blas Parera, Gorriti, Callejón Aguirre y Bernardo De Irigoyen
Reemplazo de postes
- Urquiza, Eva Perón, La Rioja y Saavedra
Reemplazo de postes
- Teniente Loza, Sarsotti, Venezuela y Rosatti
Reemplazo de postes
8:30 a 12:30:
- RN 168, Estanislao López, San Francisco de Asís hasta terraplén
Reemplazo de Conductores
- Colastiné Sur completo
Reemplazo de transformador
9 a 13:
- Matheu, Gorriti, 4 de enero y 1 de mayo
Reemplazo de Conductores
- Manzana 5 barrio El Pozo
Mantenimiento
12 a 16: Castelli, Vieytes, Rivadavia y Pasaje Ingenieros
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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