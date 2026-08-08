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Cortes programados por EPE para este sábado

Cortes programados para este sábado 8 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

8 de agosto 2026 · 09:07hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 8 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 9: Jujuy, Amenábar, 1 de mayo y San Jerónimo

Tendido de línea

• 8 a 10: Av. Blas Parera, Quiroga, Díaz Andino y Crespo

Mantenimiento

• 8 a 12:

- San Jerónimo, San Martín, Uruguay y Arturo Illia

Reformas en Subestación

- bulevar Gálvez, Alvear, Necochea y Balcarce

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 10:30: avenida 7 Jefes, bulevar Gálvez, Domingo Silva y Vélez Sarsfield

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 10: General López, Corrientes, San Juan y Gaboto

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30: Colodrero, Córdoba, avenida 7 Jefes y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: avenida del Trabajo, Alvear, Centenario y Córdoba

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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