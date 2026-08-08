La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 8 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este sábado
Cortes programados para este sábado 8 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 9: Jujuy, Amenábar, 1 de mayo y San Jerónimo
Tendido de línea
• 8 a 10: Av. Blas Parera, Quiroga, Díaz Andino y Crespo
Mantenimiento
• 8 a 12:
- San Jerónimo, San Martín, Uruguay y Arturo Illia
Reformas en Subestación
- bulevar Gálvez, Alvear, Necochea y Balcarce
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 10:30: avenida 7 Jefes, bulevar Gálvez, Domingo Silva y Vélez Sarsfield
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 10: General López, Corrientes, San Juan y Gaboto
Maniobras de reconfiguración
• 9:30 a 11:30: Colodrero, Córdoba, avenida 7 Jefes y Dorrego
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: avenida del Trabajo, Alvear, Centenario y Córdoba
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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