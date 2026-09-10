La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 10 de septiembre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN, ARROYO LEYES y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 10 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 11:
- Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi
Reemplazo de columna de Media Tensión
- Risso, Javier de la Rosa, Pasaje Quiroga y avenida Facundo Zuviría
Mantenimiento
• 8 a 12:
- French, Almonacid, San Martín y República de Siria
Reemplazo de columna de Baja Tensión
- Estrada, Aguado, Vieytes y Padre Genesio
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Larrea, Beruti, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
• 9.30 a 11.30: Callejón Roca, Doldán, Azopardo y avenida Peñaloza
Reemplazo de columna de Baja Tensión
• 10 a 12:
- Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo
Retiro de Línea
- Misiones, Chaco, avenida Blas Parera e Ignacio Crespo
- Combatientes de Malvinas, Díaz de Andino, Grandoli y Arzeno
Reemplazo de columna de Media Tensión
• 11 a 14: Callejón Funes, Chaco, Doctor Pandolfo y Alsina
Despeje de electroductos
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 11: De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias
Reemplazo de columna de Media Tensión
• 8 a 12: De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y RP 1
Reemplazo de columna de Media Tensión
• 8.30 a 10.30: Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este
Reemplazo de columna de Media Tensión
ARROYO LEYES
• 9 a 13: Calle 58, Calle 64, terraplén Oeste y RP 1
Trabajo solicitado por Terceros
SAUCE VIEJO
• 9 a 10: Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli
Maniobras de reconfiguración
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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