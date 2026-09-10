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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 10 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Sauce Viejo

10 de septiembre 2026 · 07:08hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 10 de septiembre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN, ARROYO LEYES y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 11:

- Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi

Reemplazo de columna de Media Tensión

- Risso, Javier de la Rosa, Pasaje Quiroga y avenida Facundo Zuviría

Mantenimiento

• 8 a 12:

- French, Almonacid, San Martín y República de Siria

Reemplazo de columna de Baja Tensión

- Estrada, Aguado, Vieytes y Padre Genesio

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Larrea, Beruti, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• 9.30 a 11.30: Callejón Roca, Doldán, Azopardo y avenida Peñaloza

Reemplazo de columna de Baja Tensión

• 10 a 12:

- Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo

Retiro de Línea

- Misiones, Chaco, avenida Blas Parera e Ignacio Crespo

- Combatientes de Malvinas, Díaz de Andino, Grandoli y Arzeno

Reemplazo de columna de Media Tensión

• 11 a 14: Callejón Funes, Chaco, Doctor Pandolfo y Alsina

Despeje de electroductos

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11: De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias

Reemplazo de columna de Media Tensión

• 8 a 12: De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y RP 1

Reemplazo de columna de Media Tensión

• 8.30 a 10.30: Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este

Reemplazo de columna de Media Tensión

ARROYO LEYES

• 9 a 13: Calle 58, Calle 64, terraplén Oeste y RP 1

Trabajo solicitado por Terceros

SAUCE VIEJO

• 9 a 10: Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe San José del Rincón Sauce Viejo
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