Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 10 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Sauce Viejo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 10 de septiembre en SANTA FE, SAN JOSÉ del RINCÓN, ARROYO LEYES y SAUCE VIEJO

• 8 a 11:

- Calchines, Ituzaingó, Marcial Candioti y Alberdi

Reemplazo de columna de Media Tensión

- Risso, Javier de la Rosa, Pasaje Quiroga y avenida Facundo Zuviría

Mantenimiento

• 8 a 12:

- French, Almonacid, San Martín y República de Siria

Reemplazo de columna de Baja Tensión

- Estrada, Aguado, Vieytes y Padre Genesio

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Larrea, Beruti, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• 9.30 a 11.30: Callejón Roca, Doldán, Azopardo y avenida Peñaloza

Reemplazo de columna de Baja Tensión

• 10 a 12:

- Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo

Retiro de Línea

- Misiones, Chaco, avenida Blas Parera e Ignacio Crespo

- Combatientes de Malvinas, Díaz de Andino, Grandoli y Arzeno

Reemplazo de columna de Media Tensión

• 11 a 14: Callejón Funes, Chaco, Doctor Pandolfo y Alsina

Despeje de electroductos

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11: De la Sombra, De los Duendes, Del Jacarandá y Las Hortensias

Reemplazo de columna de Media Tensión

• 8 a 12: De la Sombra, De los Grillos, terraplén Oeste y RP 1

Reemplazo de columna de Media Tensión

• 8.30 a 10.30: Gamboa, Ubajay, Busaniche y terraplén Este

Reemplazo de columna de Media Tensión

ARROYO LEYES

• 9 a 13: Calle 58, Calle 64, terraplén Oeste y RP 1

Trabajo solicitado por Terceros

SAUCE VIEJO

• 9 a 10: Calle 16, Calle 10, Buenos Aires y Castelli

Maniobras de reconfiguración

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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