La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 29 de octubre en SANTA FE y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 29 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 9:
- Zenteno, Candioti, Padilla y Mitre
- Iturraspe, Gutiérrez, Alberdi y Dorrego
Despeje de Electroductos
• 8 a 10:
- avenida Blas Parera, Estrada, Castelli y Boneo
Retiro de línea
- RP1, Caburé, Chanaes y RN168
Reemplazo de postes
• 8 a 12: Teniente Loza, Pasaje Chubut, Sanabria y Reinares
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 10:30:
- RN168, Bajada Distefano, Soria y De La Salle
- RN 168, Mocovíes, RP1 y terraplén oeste
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30:
- avenida Peñaloza, Estrada, Vieytes y Javier de la Rosa
Reemplazo de Conductores
- Por Calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Las Talas
Maniobras de reconfiguración
• 9:30 a 11:30: avenida Facundo Zuviria, Colodrero, Bletran e Iturraspe
Reemplazo de postes
• 10 a 12: Las Lilas, Las Casuarinas, Las Magnolias y Los Claveles (Colastiné Norte)
Reemplazo de postes
• 11:30 a 13:30:
- Alfonso Duran, Padre Quiroga, Arenales y Borges
Mantenimiento
- Francia, San Lorenzo, Hipólito Irigoyen y Caputto
Reemplazo de postes
SAUCE VIEJO
• 10 a 12: RN11, Uruguay, San Martín y Américas
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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