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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 29 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

29 de octubre 2026 · 06:45hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 29 de octubre en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 9:

- Zenteno, Candioti, Padilla y Mitre

- Iturraspe, Gutiérrez, Alberdi y Dorrego

Despeje de Electroductos

• 8 a 10:

- avenida Blas Parera, Estrada, Castelli y Boneo

Retiro de línea

- RP1, Caburé, Chanaes y RN168

Reemplazo de postes

• 8 a 12: Teniente Loza, Pasaje Chubut, Sanabria y Reinares

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 10:30:

- RN168, Bajada Distefano, Soria y De La Salle

- RN 168, Mocovíes, RP1 y terraplén oeste

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30:

- avenida Peñaloza, Estrada, Vieytes y Javier de la Rosa

Reemplazo de Conductores

- Por Calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Las Talas

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30: avenida Facundo Zuviria, Colodrero, Bletran e Iturraspe

Reemplazo de postes

• 10 a 12: Las Lilas, Las Casuarinas, Las Magnolias y Los Claveles (Colastiné Norte)

Reemplazo de postes

• 11:30 a 13:30:

- Alfonso Duran, Padre Quiroga, Arenales y Borges

Mantenimiento

- Francia, San Lorenzo, Hipólito Irigoyen y Caputto

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: RN11, Uruguay, San Martín y Américas

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE jueves
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