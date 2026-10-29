Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 29 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 29 de octubre en SANTA FE y SAUCE VIEJO

• 8 a 9:

- Zenteno, Candioti, Padilla y Mitre

- Iturraspe, Gutiérrez, Alberdi y Dorrego

Despeje de Electroductos

• 8 a 10:

- avenida Blas Parera, Estrada, Castelli y Boneo

Retiro de línea

- RP1, Caburé, Chanaes y RN168

Reemplazo de postes

• 8 a 12: Teniente Loza, Pasaje Chubut, Sanabria y Reinares

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 10:30:

- RN168, Bajada Distefano, Soria y De La Salle

- RN 168, Mocovíes, RP1 y terraplén oeste

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30:

- avenida Peñaloza, Estrada, Vieytes y Javier de la Rosa

Reemplazo de Conductores

- Por Calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Las Talas

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30: avenida Facundo Zuviria, Colodrero, Bletran e Iturraspe

Reemplazo de postes

• 10 a 12: Las Lilas, Las Casuarinas, Las Magnolias y Los Claveles (Colastiné Norte)

Reemplazo de postes

• 11:30 a 13:30:

- Alfonso Duran, Padre Quiroga, Arenales y Borges

Mantenimiento

- Francia, San Lorenzo, Hipólito Irigoyen y Caputto

Reemplazo de postes

SAUCE VIEJO

• 10 a 12: RN11, Uruguay, San Martín y Américas

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso