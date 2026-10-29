Uno Santa Fe | Santa Fe | tren

Otra vez descarriló un tren en Santa Fe: hay vagones volcados y complicaciones en el tránsito

El incidente ocurrió en el Pasaje Irala, entre avenida Presidente Perón y López y Planes. La formación también arrancó de cuajo un palo borracho ubicado al costado de las vías. El operativo para despejar la zona llevará varias horas.

29 de octubre 2026 · 07:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El tren descarriló en pasaje Irala y López y Planes

gentileza

El tren descarriló en pasaje Irala y López y Planes
Otra vez descarriló un tren en Santa Fe: hay vagones volcados y complicaciones en el tránsito

gentileza
Otra vez descarriló un tren en Santa Fe: hay vagones volcados y complicaciones en el tránsito

gentileza
Otra vez descarriló un tren en Santa Fe: hay vagones volcados y complicaciones en el tránsito

gentileza

Un tren descarriló durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe y provocó importantes complicaciones en la circulación vehicular. El incidente se produjo a la altura del Pasaje Irala, entre avenida Presidente Perón y López y Planes, donde varios vagones quedaron volcados junto a las vías.

El tren descarriló en pasaje Irala y López y Planes

El tren descarriló en pasaje Irala y López y Planes

Como consecuencia del descarrilamiento, se encuentra afectada la circulación en el sector y se lleva adelante un importante operativo para despejar la zona y retirar los vagones.

Según se pudo observar en el lugar, el tren también arrancó de cuajo un palo borracho que se encontraba al costado de las vías, producto del impacto y el desplazamiento de la formación.

Cómo está el tránsito en la zona

En estos momentos, avenida Presidente Perón se puede transitar, mientras que la circulación se encuentra afectada en López y Planes debido al operativo desplegado a raíz del descarrilamiento.

Las tareas para remover los vagones y liberar completamente el sector llevarán varias horas, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones y, de ser posible, evitar circular por las inmediaciones del Pasaje Irala.

Personal abocado al operativo trabaja en el lugar para despejar las vías y restablecer la normal circulación.

Desde el lugar se recomienda a los automovilistas circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y utilizar vías alternativas mientras continúen las tareas.

tren Santa Fe vagones tránsito
Noticias relacionadas
Paro docente nacional por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra asesinada en Corrientes

Paro docente nacional por el femicidio de Nancy Godoy: Amsafé, Sadop y UDA adhieren en Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Pullaro defendió el paquete de leyes de seguridad: Santa Fe necesita más herramientas para combatir el delito

Pullaro defendió el paquete de leyes de seguridad: "Santa Fe necesita más herramientas para combatir el delito"

Debate clave. Diputados de Santa Fe debaten este jueves el paquete de reforma de seguridad impulsado por el gobernador Pullaro.

Reforma de seguridad en Santa Fe: Diputados debate el paquete de Pullaro entre el respaldo oficialista y las críticas por las garantías constitucionales

Lo último

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Último Momento
Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Ansés: de cuánto serán las jubilaciones, AUH y pensiones en noviembre 2026 tras el aumento

Ansés: de cuánto serán las jubilaciones, AUH y pensiones en noviembre 2026 tras el aumento

Atraparon a seis menores por atacar a piedrazos a dos colectivos que trasladaban a penitenciarios en Santa Fe

Atraparon a seis menores por atacar a piedrazos a dos colectivos que trasladaban a penitenciarios en Santa Fe

Ovación
Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Boca llega al Superclásico con cuatro bajas confirmadas

Boca llega al Superclásico con cuatro bajas confirmadas

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026