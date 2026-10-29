Otra vez descarriló un tren en Santa Fe: hay vagones volcados y complicaciones en el tránsito

El incidente ocurrió en el Pasaje Irala, entre avenida Presidente Perón y López y Planes. La formación también arrancó de cuajo un palo borracho ubicado al costado de las vías. El operativo para despejar la zona llevará varias horas.

Un tren descarriló durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe y provocó importantes complicaciones en la circulación vehicular. El incidente se produjo a la altura del Pasaje Irala, entre avenida Presidente Perón y López y Planes , donde varios vagones quedaron volcados junto a las vías .

Como consecuencia del descarrilamiento, se encuentra afectada la circulación en el sector y se lleva adelante un importante operativo para despejar la zona y retirar los vagones .

Según se pudo observar en el lugar, el tren también arrancó de cuajo un palo borracho que se encontraba al costado de las vías, producto del impacto y el desplazamiento de la formación.

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Cómo está el tránsito en la zona

En estos momentos, avenida Presidente Perón se puede transitar, mientras que la circulación se encuentra afectada en López y Planes debido al operativo desplegado a raíz del descarrilamiento.

Las tareas para remover los vagones y liberar completamente el sector llevarán varias horas, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones y, de ser posible, evitar circular por las inmediaciones del Pasaje Irala.

Personal abocado al operativo trabaja en el lugar para despejar las vías y restablecer la normal circulación.

Desde el lugar se recomienda a los automovilistas circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y utilizar vías alternativas mientras continúen las tareas.