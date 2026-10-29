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Paro docente nacional por el femicidio de Nancy Godoy: Amsafé, Sadop y UDA adhieren en Santa Fe

La jornada de protesta será este jueves 29 de octubre. En Santa Fe, la medida alcanza a docentes de escuelas públicas y privadas que adhieren a la convocatoria. Las clases están sujetas a la decisión de cada trabajador

29 de octubre 2026 · 07:31hs
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Paro docente nacional por el femicidio de Nancy Godoy

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Paro docente nacional por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra asesinada en Corrientes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre, en el marco de una jornada de duelo, paro y movilización por el femicidio de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en una zona de monte del sur de la provincia de Corrientes.

La medida de fuerza también cuenta con la adhesión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de distintos gremios docentes de todo el país.

En Santa Fe, confirmaron su adhesión Amsafé, Sadop y UDA, por lo que el paro alcanza tanto a las escuelas públicas como a las instituciones educativas privadas.

Paro docente nacional por el femicidio de Nancy Godoy: Amsafé, Sadop y UDA adhieren en Santa Fe

Paro docente nacional por el femicidio de Nancy Godoy: Amsafé, Sadop y UDA adhieren en Santa Fe

Paro docente en Santa Fe: qué dijeron Amsafé, Sadop y UDA

Desde Amsafé, su secretario general, Rodrigo Alonso, confirmó la adhesión a la medida a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del gremio.

"Convocamos a compañeras y compañeros a que mañana llevemos adelante este paro nacional. Está enmarcado en nuestra exigencia de justicia. Es necesario tener mejores condiciones salariales, laborales y previsionales. Basta de femicidios, ni una maestra menos", expresó Alonso.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) también confirmó que se sumará al paro nacional convocado por Ctera.

La Unión de Docentes Argentinos (UDA), gremio que integra la CGT, también adhirió a la jornada de protesta.

De esta manera, este jueves habrá paro docente en Santa Fe en los establecimientos alcanzados por las organizaciones sindicales que participan de la medida.

Ctera reclamó una investigación por el femicidio de Nancy Godoy

A través de un comunicado, Ctera exigió una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras para esclarecer el crimen de la docente correntina.

"Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia", expresaron desde la organización gremial.

Además, la entidad reclamó que las autoridades provinciales y nacionales asuman responsabilidades por las condiciones en las que Godoy desarrollaba su trabajo.

"Reclamamos al Gobierno de la provincia de Corrientes y al Gobierno nacional que asuman las responsabilidades que les corresponden frente a las condiciones de precariedad, aislamiento y desprotección en las que nuestra compañera desarrollaba su tarea docente", señalaron.

• LEER MÁS: Encontraron sin vida a Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

Quién era Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Nancy Estela Godoy tenía 52 años y trabajaba como docente suplente en la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el sur de Corrientes.

La maestra enseñaba a los hijos de los trabajadores de la estancia El Curupí, en una zona rural ubicada a varios kilómetros de los principales centros urbanos.

Godoy permanecía desaparecida desde hacía al menos 19 días. Su cuerpo fue encontrado en un bañado de una zona de monte, semisumergido y a unos 15 kilómetros al este de la escuela donde trabajaba, dentro del establecimiento rural.

El hallazgo permitió profundizar una investigación que ya estaba orientada hacia la hipótesis de un homicidio.

Cinco detenidos por el crimen de la maestra rural

En el marco de la investigación por el femicidio de Nancy Godoy, hay cinco personas detenidas, todas vinculadas laboralmente con la estancia donde la docente desarrollaba sus tareas.

Tres sospechosos fueron acusados por femicidio. En tanto, la esposa de uno de ellos fue imputada por homicidio, mientras que otro hombre permanece detenido por haber brindado presuntamente un falso testimonio.

El cuerpo de la docente será trasladado a la ciudad correntina de Esquina, donde se realizará la autopsia. El estudio será clave para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias y la causa de su muerte.

paro docente Amsafé Sadop UDA Santa Fe
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