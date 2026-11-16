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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 16 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

16 de noviembre 2026 · 07:07hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 16 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8:30 a 12:30:

- Azcuénaga, Antonia Godoy, Piedras y Dorrego

- Larrea, Ayacucho, Talcahuano e Italia

Reemplazo de postes

• 9 a 13: Teniente Loza, Menchaca, Diagonal Obligado y Chubut

Reformas en Subestación

• 10:30 a 12:30: Por Las Casuarinas entre RP1 y Las Higueras

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Centenario, Córdoba, calle 8 y calle 10

Reemplazo de postes

• 10 a 11: Maletti, Alberdi, Rivadavia y Belgrano

Reemplazo de Conductores

• 11 a 12: avenida del Trabajo, avenida de Luján, Vélez y Santiago del Estero

Reemplazo de Conductores

ARROYO LEYES

• 8 a 9: Calle 19 y medio, calle 10 y medio, calle 15 y medio y calle 16 y medio

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

lunes cortes EPE Santa Fe
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