Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 16 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este lunes 16 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

• 8:30 a 12:30:

- Azcuénaga, Antonia Godoy, Piedras y Dorrego

- Larrea, Ayacucho, Talcahuano e Italia

Reemplazo de postes

• 9 a 13: Teniente Loza, Menchaca, Diagonal Obligado y Chubut

Reformas en Subestación

• 10:30 a 12:30: Por Las Casuarinas entre RP1 y Las Higueras

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Centenario, Córdoba, calle 8 y calle 10

Reemplazo de postes

• 10 a 11: Maletti, Alberdi, Rivadavia y Belgrano

Reemplazo de Conductores

• 11 a 12: avenida del Trabajo, avenida de Luján, Vélez y Santiago del Estero

Reemplazo de Conductores

ARROYO LEYES

• 8 a 9: Calle 19 y medio, calle 10 y medio, calle 15 y medio y calle 16 y medio

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

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